'Rusya, Eurasia Airshow’da Türkiye ile havacılık projeleri konusunda anlaşmak istiyor'

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ilk uluslararası havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018’de Türkiye ile havacılık alanında ortak projeler konusunda anlaşmayı umduğunu açıkladı.

Bugün Antalya Havalimanı'nda başlayan Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018'in açılışında konuşan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Boçarov, "Yoğun çalışmalarla geçireceğimiz önümüzdeki 5 günün hem proje geliştirme çalışmaları, hem de üretim konusunda ortak çözümlere ulaşabilmemize olanak sağlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya Havalimanı'nda bugün kapılarını açan Türkiye'nin ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow-2018, 29 Nisan'a kadar devam edecek.