CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu

CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, mini bir seçim manifestosu açıkladı. En büyük vaadi Türkiye'ye huzur getirmek olan İnce, seçilirse Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de satacağını, Çankaya Köşkü'nde kalacağını söyledi. İnce, Kürtlerden oy alacağından emin.