CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu

Ortak çatı aday konusunda anlaşamayan muhalefette her parti tek adayıyla çıkacak. Neredeyse netleşen bu durum sonrası CHP'de adaylık için 2 isim konuşuluyor: Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce.
© AA / Raşit Aydoğan
Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan İnce, mini bir seçim manifestosu açıkladı.
Hakan'ın "Muharrem İnce'den bomba açıklamalar" başlıklı köşesinde yer alan ifadelere göre İnce, şunları söyledi:
- Adayım… Kazanacağıma inanıyorum.
- Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.
- Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.
- Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.
- İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.
- İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.
- Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa… Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa… Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.
- Ama ikinci tura ben kalırsam… Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.
- Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim. Beştepe’yi satacağım.
- En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak…
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)