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    Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı

    CHP'li İnce'den mini seçim manifestosu

    © AA / Evrim Aydın
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (97)
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    CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, mini bir seçim manifestosu açıkladı. En büyük vaadi Türkiye'ye huzur getirmek olan İnce, seçilirse Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni de satacağını, Çankaya Köşkü'nde kalacağını söyledi. İnce, Kürtlerden oy alacağından emin.

    Muharrem İnce
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP'li İnce: Erdoğan'dan kurtulma seçeneğimiz Gül olmamalı
    Ortak çatı aday konusunda anlaşamayan muhalefette her parti tek adayıyla çıkacak. Neredeyse netleşen bu durum sonrası CHP'de adaylık için 2 isim konuşuluyor: Yılmaz Büyükerşen ve Muharrem İnce.

    Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan İnce, mini bir seçim manifestosu açıkladı.

    Hakan'ın "Muharrem İnce'den bomba açıklamalar" başlıklı köşesinde yer alan ifadelere göre İnce, şunları söyledi:

    • Adayım… Kazanacağıma inanıyorum.
    • Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.
    • Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.
    • Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.
    • İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.
    • İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.
    • Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa… Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa… Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.
    • Ama ikinci tura ben kalırsam… Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.
    • Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim. Beştepe’yi satacağım.
    • En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak…

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (97)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Muharrem İnce, Türkiye
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