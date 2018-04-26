Kayıt
12:56 26 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 21°C
Canlı Yayın
    Arama
    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

    Ulaştırma Bakanı Arslan: Göçmen nüfusa elektronik haberleşme hizmeti sağlanacak

    © AA / Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, 28 Nisan'da Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin yürürlüğe gireceğini söyledi. Arslan'ın aktardığına göre geçici süreyle Türkiye'de bulunan göçmen nüfus da bu düzenleme kapsamında elektronik haberleşme hizmeti alabilecek.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, elektronik haberleşme hizmetleri kapsamında tüketici hak ve menfaatlerine öncelik verildiğini, gerekli hukuki ve teknik düzenlemelerin yapıldığını söyledi. Bu kapsamda hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 28 Nisan'da yürürlüğe gireceğini ifade eden Arslan, yeni yönetmelikle güncel tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek pek çok hususun düzenlendiğini dile getirdi.

    Sığınmacı krizi milyonlarca kişiyi etkiledi
    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
    Kılıçdaroğlu'nun, 'Nereye gitti bu 30 milyar dolar?' sorusuna AK Parti'den yanıt: Bunun her türlü cetveli bellidir
    'TÜKETİCİNİN MAĞDUR EDİLMEMESİ GARANTİ ALTINA ALINACAK'

    Yapılan düzenlemelerle abonelik sözleşme sürecinden başlayarak her aşamada uluslararası standartlarda hizmet sunulmasının sağlanacağını vurgulayan Arslan, "Hizmetin devamlı olması, zaruri kesintilerde dahi tüketicinin mağdur edilmemesi, bilgilendirilmesi, model ve yöntemler geliştirilerek tüketicinin satın aldığı hizmet hakkında her türlü bilgiye anında ulaşması ve bu yolla kötü sürprizlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi garanti altına alınmıştır" diye konuştu.

    Bakan Arslan, işletmecinin abonelik nakli, iptali, bunun yeniden açılması gibi süreçlerde hakkaniyet esasıyla hareket etmesi, tüketicinin aldığı hizmetin karşılığı haricinde bedeller ödemek zorunda kalmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığını anlattı.

    Devlet olarak görevlerinin, işletmecinin sunduğu hizmeti en sağlıklı şekilde vermesinin ve vatandaşın bu hizmeti en hakkaniyetli biçimde satın almasının temini olduğuna işaret eden Arslan, bu esasla yapılan düzenlemelerle hem karşılıklı hukukun korunduğunu hem de hizmet kalitesinin artırılmasının sağlanarak ülkenin refah düzeyine katkı verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
    © AA /
    Ulaştırma Bakanı Arslan: Wikipedia'ya erişimi biz engellemedik
    'ASIL MUHATABIMIZ OLAN VATANDAŞLAR, BİLGİYE DAHA KOLAY ULAŞACAK'

    Türkiye'de geçici süreyle bulunan göçmen nüfusun da bu düzenleme kapsamında elektronik haberleşme hizmeti alabileceğine dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

    "Bilgilendirme, sorgulama, iade gibi süreçlerin mutlak bir disiplin ve iş ahlakıyla işleyişi temin edilerek tüketicinin mağdur olmaması için gerekli her çalışma özenle ve titizlikle hazırlanmıştır. Hem işletmecinin işlerini daha kontrollü ve kaliteli yapması hem de asıl muhatabımız olan vatandaşımızın hizmet ve bilgiye daha kolay, daha güvenli şekilde ulaşmasının sağlanması hedeflenmiştir."

    AÇMA KAPAMA ÜCRETİ TARİH OLUYOR

    telefon
    © AA /
    'Suriyelilere telefon görüşmeleri ücretsiz' haberine yalanlama
    Arslan, düzenlemeyle elektronik ortamda abonelik tesis edilmesinin, abone onayıyla tesis edilen işlemlerde ispat yükümlülüğünün işletmecide olduğunu belirterek, bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmayacağını söyledi.

    Taahhütnameler kapsamında tüketicilerin korunacağını vurgulayan Arslan, tüketicilerin bilgi ve onayları alınmadan abonelik yapılmaması dahil pek çok alanda tüketicinin korunduğunu dile getirdi.

    Arslan, bakanlık olarak çok önem verdikleri engelli vatandaşların, gerek tüketici yönetmeliği gerekse diğer ikincil mevzuatlarla bu sektörde de korunduğunun altını çizdi.

    Elektronik haberleşme sektöründe uluslararası düzenlemelerle tüketicilere verilen haklardan daha fazlasının Türkiye'deki vatandaşlara tanındığına işaret eden Arslan, yeni yönetmeliğin tüketicilere yarar sağlayacağına inandığını kaydetti.

    Etiketler:
    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ahmet Arslan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tomahawk motorunun parçaları
    Suriye hava savunmasının imha ettiği koalisyon füzelerinden kalanlar
    Karikatür
    'Katar ABD'nin askeri korumasını kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda'
    İnfografik
    2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların Rusya'daki antrenman tesisleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam