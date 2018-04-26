Hürriyet'te 'Fikret Bila'nın yerine Rıfat Ababay' iddiası

© REUTERS / Kemal Aslan Kanal D'den Ahmet Hakan ve Genel Yayın Yönetmeni Sarılar gidiyor, siyaset haberleri azaltılıyor

Doğan Medya Grubu'nun satışının ardından Hürriyet'te Genel Yayın Yönetmeni koltuğuna kimin geçeceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Doğan Medya'yı satın alan Demirören'lerin iki hafta önce yapılan görüşmede Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Medyaradar'ın haberine göre, 22 yıldır Posta'nın başında bulunan Ababay'a Fikret Bila'nın oturduğu Hürriyet genel yayın yönetmenliği koltuğu teklif edildi ve "Gel Hürriyet'in başına sen geç" denildi.

Ababay, daha önce yapılan görüşmede "Gazetenin içeriğine müdahale edilmeme ve hiçbir çalışana dokunulmama şartıyla" 20 Haziran'a kadar Posta'nın başında kalmayı kabul etmişti. Ababay'ın yeni teklife ne cevap verdiği ise henüz bilinmiyor.