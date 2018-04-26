​​'Erdoğan, Arınç'a başkan yardımcılığı teklif etti'

Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki görüşmede bir 'başkan yardımcılığı' konusunun geçtiğini iddia etti. Takan'ın aktardığına göre Erdoğan, Arınç'a 'Birlikte çalışabiliriz' diyerek başkan yardımcılığı teklif etti.

Takan'ın "Koş vatandaş koş… Sarayda başkan yardımcılığı dağıtılıyor!.." başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:

Muhalefette çatlak ve sürekli bir itiş kakış görüntüsü var, koltuk kavgası var algısı yaratmak isteyenler için bulunmaz fırsat oldu. R. Erdoğan da, "keşke muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olsa da çok yorulmadan şu seçimleri kazansam" diye içinden geçirirken önüne gelen altın değerindeki pası gole çevirebilmek için hiç vakit kaybetmedi. "Abdullah Gül'e karşı etrafını güçlendiriyor" algısını yayarak küskün olduğu, damadı FETÖ'cülükten içeri alınan Bülent Arınç'ı huzura çağırdı. Böylece, barış sinyalleri verilen malum çevrelere de güzel(!) kamuflajlı mesaj oldu.

Aslında bilinmiyordu ki, Arınç'tan birkaç gün önce Başbakanlıktan azlettiği Ahmet Davutoğlu ile de sarayda görüşmüştü. Medya manipülasyonlarından dolayı Davutoğlu, sadece Gül ile görüşmüş olarak biliniyordu. Gerçek olan ise Davutoğlu'nun önce Erdoğan'a ardından Gül'e gittiğiydi. Bilinmeyen Erdoğan- Davutoğlu görüşmesinden çok az bilgi sızdı.

Kısaca özetlemek gerekirse, Davutoğlu, milletvekilliği istemiyor ama gönlünden geçen Başkan Yardımcılığı, olmazsa Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına fit. Bülent Arınç, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Ak Partiliyim. Benim partim burası" diyerek tavrını net koydu. Arınç'ın yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre, Erdoğan ile görüşmenin önemli bir bölümü Abdullah Gül ile birlikte diğer adayların değerlendirilmesine ayrıldı. Gelecek planlamaları yapıldı. Erdoğan, Arınç'a "birlikte çalışabiliriz" diyerek ima yolu ile Başkan Yardımcılığı teklif etti. Kaynağımın anlattığı şöyle;"Bülent Bey, aktif siyaseti milletvekilliği boyutunda bitirdi ama bu Başkan Yardımcısı olmayacağı anlamına gelmiyor. Yarınlarda olabilecek bir teklifi değerlendirebilecek durumda."

© REUTERS / Murad Sezer Akşener'den Abdullah Gül açıklaması: Adaylığımı geri almam mümkün değil

Köşesinde hükümete de anketler yapan MAK Danışmanlık'ın araştırmasını paylaşan Takan, şunları yazdı:

Abdullah Gül; 15, Kemal Kılıçdaroğlu; 17, Meral Akşener 19, Temel Karamollaoğlu 7, Muharrem İnce; 9, Yılmaz Büyükerşen; 4, Abdullatif Şener; 2, Selahattin Demirtaş; 9, İlhan Kesici; 6, Öztürk Yılmaz; 2, Diğerleri; 5, Görüş yok/Kararsız; 5.

Gördüğünüz gibi, Nişantaşı baronlarının, Abdullah Gül lehine yaptığı tüm manipülasyonlara rağmen iktidara yakın bir araştırma şirketinin yaptırdığı en sıcak ankette bile kaçınılmaz olarak Meral Akşener, Erdoğan'ın karşısında en güçlü aday olarak çıkıyor. Abdullah Gül, Erdoğan'ın biraz daha fazla İngilizce bilen hali olduğuna göre!.. Hangi ata oynanıyor?.. Gerçekte kazanan kim olacak?.. Temel'in dediği gibi mi?.. "Ha bizim uşak ha uşak bizim… O da bizim uşak bu da bizim uşak" mı!..



