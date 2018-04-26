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    Kepenk kapatan tekel bayileri

    Kepenk kapatan tekel bayileri eylemde: Esnafız, haklıyız, kazanacağız

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Tekel Bayileri saat 22.00'da uygulanan alkol satış yasağının 00.00'a kadar uzatılması talebiyle kepenk kapattı. "Haksız ceza ve rekabete dur demek için kepenk kapatıyoruz" yazılı pankart ve çeşitli dövizler açan grup, "Esnafız, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı.

    Türkiye'nin bir çok yerinde yapılan kepenk kapatma eylemiyle ilgili olarak Birleşik Esnaflar Derneği, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Tekel Bayi sahibi ve çalışanlarından oluşan grup, 2013 yılından beri uygulanan 6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasanın geri çekilmesini istedi.

    Alkol Tüketimi
    AA
    Tekelciler, kepenk kapatıyor: 'At eti satsam cezası 8 bin lira, 1 biranınki 37 bin lira'
    "Haksız ceza ve rekabete dur demek için kepenk kapatıyoruz" yazılı pankart ve çeşitli dövizler açan grup, 'Esnafız haklıyız kazanacağız' sloganları attı. Grup adına basın  açıklamasını Birleşik Esnaflar Derneği Başkanı Hüseyin Ataçer okudu.

    Ataçer, "6487 sayılı kanunla düzenlenen alkollü içeceklerin satışına ve pazarlanmasına ilişkin yasa 2013 yılından bu yana uygulanmaktadır. Yasanın uygulanması ile birlikte tekel bayisi esnafımızın yaşadığı baskı ve ağır para cezaları nedeniyle kamuoyu bilgilendirilmek ve yetkili kurumlara sesimizi duyurmak amacıyla tüm Türkiye çapında uyguladığımız ve tarihe altın harflerle yazılacak olan 1 günlük kepenk kapatma eylemimiz başarı ile sürüyor. 5 yıldır uygulanan bu yasanın mağdurları başta Tekel bayileri olmak üzere büfeciler, kuruyemişçiler, bakkal ve şarküterilerdir. Zaten var olan ağır vergi yükü, fonlar ve harçlarla ezilen küçük esnafımız bu yasa ile getirilen yasaklar yüzünden ağır para cezası ile iflasın, yıkımın eşiğine gelmiştir" dedi.

    'ALKOL YASAĞININ 24/6 SAATLERİNE ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ'

    Alkol Tüketimi
    AA
    Esnaf, alkol yasağına iki saat erteleme istiyor
    Ataçer talep ve dileklerini ise şöyle sıraladı:

    "Alkol yasağının 24/6 saatlerine çekilmesini, kesilen para cezalarının iptal edilmesini ve tahsil edilen para cezalarının yasal faizi ile geri ödenmesini, haksız rekabet koşullarının küçük esnafın lehine düzenlenmesini, fon, harç ve ağır vergi yükünün makul seviyelere çekilmesini, AVM ile zincir marketlerin şehir merkezlerinin dışına çıkarılmasını ve esnaf odalarının bağımsız demokratik olmalarını istiyoruz."

    Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağının 24.00'e çekilmesi talebi ile 37 bin TL'yi bulan ağır para cezalarına ve haksız rekabete tepki amacıyla eylem kararı almıştı. Bu kapsamda Türkiye genelinde birçok tekel bayisi bugün 1 günlük kepenk kapatma eylemi gerçekleştiriyor.

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    Etiketler:
    Kepenk kapatma, tekel, Bakırköy, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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