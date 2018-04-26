Emniyet Genel Müdürü Altınok istifa etti

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, milletvekili aday adaylığı için istifasını verdi.
Altınok'un, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti aday adaylığı için istifasına ilişkin dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sunduğu bildirildi.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, milletvekili aday adaylığı için istifasını verdi.
Altınok'un, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti aday adaylığı için istifasına ilişkin dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na sunduğu bildirildi.
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