MHP'li milletvekili Koçdemir İYİ Parti'ye geçti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

Referandum sürecinde Genel Merkez'in tavrına tepki gösteren Koçdemir, 'hayır' oyu kullanacağını açıklamıştı.

Koçdemir o süreçte, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. 'Kem alat ile kemalât', yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

MHP'DEN 5 VEKİLİN İYİ PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 9 Nisan'da partisinin milletvekillerine Ankara'da verdiği yemekte, "CHP'den İP'e geçebilecek vekiller var. Grup kurmaları için 15 vekil kadar. Ben inanmıyorum ama bizden de 5 vekil arayışları var" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.