Rekabet Kurumu, Doğan Medya'nın satışını inceleyecek

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Rekabet Kurumu'na yaptığı, "Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışı rekabet kurallarına aykırıdır. Bu satışı durdurun" başvurusuna yanıt veren Torlak, "Satış işlemi değerlendirilecek ve karar gerekçesiyle birlikte kurumun internet sitesinde yer alacaktır" dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Torlak'ın cevabını medyayla paylaşan CHP'li Yarkadaş, "4054 sayılı Rekabetin Korunması Kanunu çerçevesinde yaptığım başvurunun bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye, 24 Haziran seçimlerine ‘tek sesli' bir medya ile gidiyor. Kurum, 3 Mayıs'ta devri gerçekleşecek olan medya organlarının satışını derhal mercek altına almalıdır" dedi.

Satışın gerçekleşmesi halinde, medyanın yüzde 70'inin Demirören, dolayısıyla yüzde 90'ının da AK Parti'nin denetimi altına gireceğini belirten Yarkadaş, "Rekabet Kurumu, bu gerçeği dikkate almalı ve satışı durdurmalıdır. Bu satış, rekabet koşullarının tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.