HDP'li Bilgen: Kaosu bitirme iddiasında olanlar, en az Beşiktaş kadar ciddi ve kararlı olmalı

HDP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendiren HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen,"Kaosu bitirme iddiasında olanlar en az Beşiktaş kadar ciddi ve kararlı olmalı" ifadesini kullandı.

© REUTERS / Murad Sezer Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmama kararını KAP'a bildirdi

İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesini yorumlayan Bilgen "Üniversitelerin bölünmesi belli ki, koltuk paylaşmakta zorlanan koalisyonun yeni koltuklar icat etmesi arayışını net biçimde ortaya koyuyor. Türkiye muhalefeti, Türkiye'de alternatif koyma iddiasında olanlar, kaosu bitirme iddiasında olanlar, herhalde en az Beşiktaş kadar kararlı ve ciddi olmalı. Savunduğu şeyin arkasında durmalı" değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Bilgen şöyle konuştu:

'CUMHURBAŞKANI ADAYLARI KURTARICI GİBİ SUNULUYOR'

© AA / İbrahim Erikan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

"16 Nisan paketi ile ilgili, 16 Nisan referandumunda dayatılan tablo ile ilgili muhalefet kararlılığının seçimin sonucunu değiştireceğini belirtmek istiyoruz. Muhalefet, hepimiz şu iddianın arkasındaysak; Türkiye'yi tehdit eden tek adam rejimidir. O koltukta kim oturursa otursun demokrasi olmayacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adaylarının adeta kurtarıcı gibi sunulması, Erdoğan'a karşı başka isimlerle ama aynı mantıkla yaklaşılması, iktidarın söylem hegemonyasına teslim olmaktır.

Biz 16 Nisan'da şunu söyledik: Bu model böler, kamplaştırır, kaos getirir. Geçtiğimiz bir yıl bunu ispatladı. Şimdi tek adama karşı başka kurtarıcılar aramak mıdır muhalefetin yapması gereken? Yoksa Parlamento'nun güçlenmesini sağlayacak formülleri seçimin merkezine taşımak mıdır?

'TOPLUM İTTİFAK ÇAĞRISI YAPIYOR'

© AA / Güven Yılmaz CHP Parti Meclisi, Kılıçdaroğlu'na ittifak için yetki verdi

Bütün araştırmalar şunu net bir şekilde ortaya koyuyor: Birinci turda çoğunluk muhalefet partilerinde olursa, ikinci tura kalmış bir seçimde o tarafın adayı yarışa en az 5 puan avantajlı girecektir. Muhalefet bunu başaramazsa, iktidar bir adım önde yarışa girecektir. Muhalefetin bunu başarmasının yolu nedir? Tartışmaya bile gerek olmayan bir matematik gerçeklik ve toplumsal psikoloji ile karşı karşıyayız. Toplum hepimize ittifak yapmamız çağrısını yapıyor. Bir araya gelin ve değiştirin diyor. Eğer siyasetçiler bunun farkında değilse, seçmen muhalefetten de hesap sorar.

Küçük hesaplarla hareket ederse partiler, ülkeyi değil parti çıkarlarını düşünürlerse, artık oyların en az düzeyde kaybını sağlayacak formüller etrafında buluşmazlarsa, kendi elleriyle Meclis çoğunluğunu ve ikinci turda Cumhurbaşkanlığını iktidara devredecekler.

'HİÇBİR PARTİ İLE RESMİ TEMASIMIZ OLMADI'

Bilgen "Muhalefetin sıfır baraj ittifakı tartışılıyor, ancak İYİ Parti'nin HDP'yle ittifak yapmaya yanaşmadığı da söyleniyor. Değerlendirmeniz ne olur?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"İYİ Parti bizimle bir araya gelmekten çekiniyor, CHP çekinmiyor mu? Bizim şimdiye kadar hiçbir parti ile resmi, kurumsal temasımız olmadı. Ama ikili görüşmeler ve değerlendirmeler oldu. İster bu İYİ Parti'den isterse CHP'nin çekingenliğinden kaynaklansın; bizi yok sayma eğilimini bizim seçmenimiz de değerlendirecektir."