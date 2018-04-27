Başbakan Yıldırım: Gül 'Ben partimin yanındayım' demeliydi

Başbakan Binali Yıldım, CNN Türk'te gazetecilerin 24 Haziran seçimleriyle ilgili sorularını yanıtladı. Yıldırım, seçimlerde aday olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü "Ben partimin yanındayım demesini beklerdim" sözleriyle eleştirdi.

24 Haziran seçimlerinde Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağının tartışıldığının hatırlatılması üzerine Yıldırım ""Abdullah Bey aday olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. Bu kadar memleketin gündemini işgal etmeye kimsenin hakkı var mı?" ifadesini kullandı.

Yıldırım, Gül için 'Ben partimin yanındayım demesini beklerdim' eleştirisinde bulundu.

Yıldırım "Abdullah Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız, AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni verececeği bir şey yok" dedi.

Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bize ne ya? https://t.co/wuEXgZn7uB — CNN Türk (@cnnturk) 27 Nisan 2018

​'ERBAKAN'IN PARTİSİYLE İLGİSİ KALMADI'

Saadet Partisi'ni de hedef alan Yıldırım "Bugünkü Saadet Partisi'nin Erbakan'la ilgisi kalmadı" ifadesini kullandı.

'MİLLETVEKİLLERİMİZİN TAMAMI DOĞAL ADAYDIR'

Yıldırım "Adaylık başvurusunda bulunacak mısınız" sorusuna gülerek "Ne gibi" diyerek yanıt verdi. Milletvekilliği adaylığıyla ilgili olarak ise "Başvuracağım, prensip olarak milletvekillerimizin tamamı doğal adaydır" ifadesini kullandı.

Ayrıntılar gelecek…