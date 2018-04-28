İttifakta İYİ Parti düğümü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP şerhi' nedeniyle ittifak formülleri netleşmedi. CHP'nin 'büyük uzlaşı' istediği ancak İYİ Parti'nin Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifaka yakın olduğu belirtildi.

© AA / Raşit Aydoğan Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener: Adaylığım sürüyor

Akşener'in CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline karşın cumhurbaşkanı adaylığını 100 bin imzayla yapacağını açıklaması, gözleri milletvekillerinin durumunun ne olacağını çevirdi. 15 vekilin, milletvekili aday listelerinin tesliminden önce İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinde aday yapılması bekleniyor.

Kulislerde ise İYİ Parti'nin daha önce işaret ettiği gibi SP ve DP ile ittifak konusunda kararlı olduğu dile getiriliyor. CHP, en geniş uzlaşı ile ittifakı hedeflerken, gözler 'ortak' aday formülünün boşa düşmesine neden olan İYİ Parti'de.

7 MAYIS'A KADAR İSTİFA EDİP BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKİYOR

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, muhalefetin 'ortak aday' konusunda uzlaşamaması ve Akşener'in '100 bin imzayla aday olacağım' demesi, CHP'den İYİ Parti'ye geçiş yapan 15 milletvekilinin durumunun ne olacağının tartışma konusu olmasına neden oldu.

Hangi partinin listelerinden seçime girecekleri belli olmayan milletvekillerinin yaşanan son gelişmelerle milletvekili aday listelerinin tesliminden önce İYİ Parti'den ayrılıp CHP listelerinde aday yapılması bekleniyor. Milletvekillerinin CHP'de milletvekilliği aday adaylığı için son gün olan 7 Mayıs'a kadar istifa edip başvuruda bulunmaları gerekiyor.

'SIFIR BARAJ HEDEFİ İYİ PARTİ'NİN HDP'Yİ İSTEMEMESİ NEDENİYLE BOZULDU'

Geçişin ardından ittifak görüşmelerindeki trafik de hızlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Akşener peş peşe ikili görüşmeler gerçekleştirirken, heyetler de ittifakta yer alması beklenen diğer partilerle görüştü.

CHP'nin sıfır baraj ittifakı ile tüm partiler için baraj sorununu ortadan kaldırma hedefinin İYİ Parti'nin HDP'yi istememesi nedeniyle bozulduğu öğrenilirken, halen ittifakta hangi partilerin yer alacağı netlik kazanmadı.

'İYİ PARTİ BARAJI TEK BAŞINA GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Öte yandan Akşener ittifakların gündeme gelmesiyle CHP'nin yer almadığı, SP ve DP ile birlikte üçlü ittifakın işaretini vermişti. İttifak yapacak partilerin belli olmaması kulislerde İYİ Parti'nin en başta yeşil ışık yaktığı, CHP'nin olmadığı yalnızca sağ partilerin yer aldığı bir ittifakta ısrarlı olduğu görüşünü güçlendirdi.

CHP ise en fazla sayıda partiyle ittifaka gitme hedefini koruyor. Kulislerde Akşener'in "Biz milletle ittifak yapacağız'' vurgusunu sıklıkla dile getirmesi ve kamuoyu araştırmalarına güvenerek İYİ Parti'nin barajı tek başına geçeceğini düşünmesi, İYİ Parti'nin ittifaksız seçime gitme olasılığının da konuşulmasına neden oluyor.