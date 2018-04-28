Işık: Bedelli askerlik değerlendirilecektir

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını değerlendiren Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" dedi.

Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a giden Işık, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik konusundaki açıklamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dediktin sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın gıyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır."

Kendisinin üçüncü dönemi olmasına rağmen adaylık başvurusunda bulunacağını belirten Işık, "Sayın Başbakanımızın açıklaması ve genel merkezimizde yapılan değerlendirmeler, bütün bakanların başvuru yapması yönünde oldu. Ancak hangi bakanın değerlendirileceği veya nerde değerlendirileceği tamamen genel merkezimizin inisiyatifindeki bir konu. Bu açıdan benim üç dönemim dolmasına rağmen, ben de başvuru yapacağım" dedi.