Kılıçdaroğlu: Seçim barajını kaldıracak ittifak için çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'da Anadolu Medya Buluşmaları toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, programın öğleden sonraki kısmında yerel medya çalışanlarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li vekille ilgili, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 vekille ilgili olarak, "Siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız, onları da lekelediniz" demişti.

'GERÇEK DEMOKRASİ İSTİYORUZ'

Erken seçim sürecini de yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Biz gerçek anlamda demokrasi istiyoruz. Yüzde 10 seçim barajını kaldıracak ittifak için çalışıyoruz" dedi. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi arasındaki görüşmelerin konularından birisinin barajı etkisiz kılacak bir ittifak formülü olduğu biliniyordu.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Kılıçdaroğlu kendi adaylığıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Genel başkanların aday olmaması düşüncem değişmedi. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Taraflı cumhurbaşkanı soruna nasıl tarafsız yaklaşır? Kürt sorunu konusunda en tutarlı politika üreten biziz."