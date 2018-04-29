Burhan Kuzu: Gül sevgimiz bitmiştir

Gül'ün dün yaptığı açıklamalara değinen Kuzu, "Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir" dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak "Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki" ifadesini kullandı.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN Arınç'tan Gül'e teşekkür, AK Partililere öneri

CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum" diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, muhalefetin ortak adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkacağı iddia edilmiş, Gül iddialar üzerine bir açıklama yapmıştı. Adaylık çalışmasının kendi organizasyonu olmadığını söyleyen Gül, geniş tabanlı ittifak arayışının sonuçsuz kalmasının ardından adaylık gündeminin kapandığını belirtmişti.