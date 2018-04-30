YSK Başkanı Güven: Seçim başlamadan güvenliği tartışmak doğru değil

"Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, sahte oy pusulası kullanıldı diye bir iddia yok. Daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinden tartışma yapmak doğru değil. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Siyasi partilere çok görev düşüyor. Bazı partiler tamamına yakın üye gönderiyorlar, bazıları eksik gönderiyorlar. Benim temennim tüm siyasi partilerin tüm sandıklara temsilci göndermeleri. Böyle olunca hiçbir şey olmaz, zaten olduğu yok da vatandaşlarımızın gönlü rahat olur. Sertifikalı eğitim vereceğiz sandık kurulu üyelerine."
#CANLI Seçim süreci başlıyor! YSK Başkanı açıklama yapıyor https://t.co/DBxQkG8FsP— CNN Türk (@cnnturk) 30 Nisan 2018
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