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    Emniyet Genel Müdürü (EGM) Selami Altınok

    Eski Emniyet Genel Müdürü Altınok: Cumhurbaşkanımızın birer neferiyiz

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden eski Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın birer neferiyiz. Cumhurbaşkanımız ne derse ve neredeyse her halükarda orada tereddüt etmeden olmaya yenim etmiş insanlarız" dedi.

    AK Parti Erzurum il başkanlığını ziyaret eden Altınok, Türkiye'nin farklı bölgelerinde kamu adına çalışma imkanı bulduğunu ve bu görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

    İçişleri Bakanı Selami Altınok
    © AA / Erçin Top
    Emniyet Genel Müdürü Altınok istifa etti
    Altınok, "Allah nasip ederse siyasi boyutuyla da memlekete, Erzurum'a ve insanımıza hizmet edersek bizler için en büyük nimettir. Bu memleketin, bu milletin bize katkılarının karşılığını, borcunu ödeyebilmeyi Allah bize nasip eder diyorum" dedi.

    Altınok, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yoğun şekilde çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Bu kutlu yola çıktık. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın birer neferiyiz. Cumhurbaşkanımız ne derse ve neredeyse her halükarda orada tereddüt etmeden olmaya yemin etmiş insanlarız. Kutlu bir davayı yürütüyoruz. O kutlu davanın sadece memleketimiz, ülkemiz için bir anlamı yok. Aynı zamanda bütün mazlum ve Müslüman milletlerin, ümmetin de davası olduğunu biliyoruz. Ümmet de millet de bu coğrafya da öyle biliyor. 24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığı hemde milletvekili seçimi için en üst seviyede çalışacağız. Hem en iyi sonuçları alarak ilk defa sistem değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçişte liderimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı, bu değişiklikteki ilk Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hem de AK Parti'mizi yine Meclis'te güçlü ve tek başına çoğunluğu elde eden bir parti haline getireceğiz."

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    Etiketler:
    AK Parti, Selami Altınok, Erzurum
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