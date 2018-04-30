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    Taksim'de 1 Mayıs önlemleri

    İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle kapatılacak yollar

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre; Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatılacak.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Kayhan Özer
    Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola yürüyeceğiz
    Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.

    Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

    ANADOLU YAKASI'NDA KAPATILACAK YOLLAR

    1 Mayıs öncesinde, güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.
    DHA
    Taksim'de 1 Mayıs hareketliliği: Bariyerler yerleştirildi
    Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım) Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe kapatılacak.

    Akım, Büyük Yalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100, Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirilecek.

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    Etiketler:
    trafik, 1 Mayıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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