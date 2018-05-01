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    1 Mayıs, İstanbul

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Maltepe'de miting alanına girişler başladı

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının geleneksel mekanı olan Taksim Meydanı'nda toplanmaya izin verilmedi. Cumhuriyet Anıtı ve Taksim Meydanı çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı. Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba müdahale eden polis, katılımcıları gözaltına aldı.

    11.22 HAK-SEN ÜYELERİ ÇIPLAK AYAKLA TAKSİM MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

    Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir araya gelen HAK-SEN üyesi bir grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çıplak ayakla yürüdü.

    Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri adına açıklama yapan HAK-SEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, kamu çalışanlarının hak kayıplarını dile getirmek maksadıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldiklerini söyledi.

    Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.
    © AA / Berk Özkan
    Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAK-SEN) üyesi bir grup, kamu çalışanlarının hak kayıplarına dikkati çekmek amacıyla çıplak ayakla Taksim Meydanı'na geldi.

    Çivi, 1977'de emek için hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Onların faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz" dedi.

    11.10 İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN 4 KADEMİLİ GÜVENLİK TEDBİRİ

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri uyguluyor.

    ​Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 8 bini Maltepe, 6500'ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta olmak üzere kent genelinde 26.174 polis görev yapıyor. Kentte, 4 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 85 TOMA ve 67 zırhlı araç konuşlandırıldı.

    1 Mayıs dolayısıyla 8 bini Maltepe, 6500'ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta olmak üzere kent genelinde 26.174 polis görev yapıyor. 4 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 85 TOMA ve 67 zırhlı araç konuşlandırıldı.
    © Fotoğraf : DHA
    1 Mayıs dolayısıyla 8 bini Maltepe, 6500'ü Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta olmak üzere kent genelinde 26.174 polis görev yapıyor. 4 polis helikopteri çalışmalara havadan destek verirken, çeşitli noktalara 85 TOMA ve 67 zırhlı araç konuşlandırıldı.

    Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda yapılacak kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 4 kademeden oluşan güvenlik tedbiri alındı. Polis ekipleri, sendika üyelerinin ve katılımcıların ilk toplama noktalarında, katılımcıların yoğun olarak kullanacağı metro ve toplu taşıma duraklarında, grupların miting alanına yürüyecekleri güzergahlarda ve miting alanında geniş güvenlik tedbirleri uyguluyor.

    ​Kutlama yapılacak bölgelerde dedektörlü polisler ile bomba inceleme ve imha uzmanları detaylı çalışma yürütürken, bu ekiplere özel eğitimli köpeklerin yanı sıra polis helikopterleri, TOMA'lar ve zırhlı araçlarla destek veriliyor.

    11.00 ANKARA'DA 4.500 POLİS GÖREV YAPACAK

    İstanbul'da 'huzur' operasyonu
    © Fotoğraf : DHA/Murat DELİKLİTAŞ
    İstanbul'da 1 Mayıs öncesi 360 noktada 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başkentte gerçekleştirilecek etkinliklerde 4 bin 500 polis görev yapacak. Bazı konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda açık hava toplantısı gerçekleştirilecek.

    Etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlara çıkan yollar sabah erken saatlerden itibaren trafik ekipleri ile bazı noktalarda da belediye kamyonları tarafından kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı.

    Etkinlik kapsamında Kazım Karabekir Caddesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na yürüyecek.

    10.40 MALTEPE'DEKİ MİTİNG ALANINA GİRİŞLER BAŞLADI

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na girişler başladı. İlk olarak bir kısım HDP'li polisin arama noktasından geçerek alana giriş yaptı.

    Daha sonra miting için alana gelen vatandaşlar polisler tarafından aranarak alana alındı. Alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken polis helikopteri de alan üzerinde uçarak denetim yaptı.

    Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek miting için yürüyüşler, Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafından, Feyzullah Caddesi'nden ve Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafını içeren üç koldan saat 12.00'de başlayacak.

    Maltepe miting alanına gelenler güvenlik aramasından geçiyor.
    © Fotoğraf : DHA
    Maltepe miting alanına gelenler güvenlik aramasından geçiyor.

    Kutlama programının ise grupların alana girişinin tamamlanmasının ardından saat 13.00'te başlaması planlanıyor.

    10:30 BİRLEŞİK METAL VE NAKLİYAT İŞ, TAKSİM'E YÜRÜYOR

    1 Mayıs'ta Taksim'de olacağını açıklayan DİSK/Nakliyat-İş, DİSK/Birleşik Metal-İş, İnşaat-İş, Devrimci Demokratik Sendikal Birlik, Alınteri, Halk Cephesi, Mücadele Birliği, Devrimci Yolda Özgürlük, Devrimci Gençlik Dernekleri, Partizan ve Proleter Devrimci Duruş, Saraçhane'de bir araya geldi.

    10.15 TÜRK-İŞ, 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

    1 Mayıs İşçi Bayramı
    © AP Photo /
    Türk-İş, 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacak
    Türk-İş üyesi bir grup, ellerinde kurum flamaları ve 1 Mayıs için hazırlanan çelenkle sloganlar atarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na yürüdü. Daha sonra Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan grup, saygı duruşunda bulunarak 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

    Türk-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, katliamın üzerinden 41 yıl geçtiğini ama hayatını kaybedenlerin unutulmadığını söyledi. Türkiye'yi karıştırmak, kardeş kavgasını körüklemek için karanlık güçlerin boş durmadığını belirten Alemdar, ülkenin birliği ve bütünlüğü için canını veren şehitleri bu vesileyle rahmetle andıklarını kaydetti.

    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyesi bir grup Taksim Meydanı'na gelerek açıklama yaptı.
    © AA / Berk Özkan
    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyesi bir grup Taksim Meydanı'na gelerek açıklama yaptı.

    Sendika üyeleri daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek çelenk bıraktı. Burada da saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan grup bir süre 1 Mayıs'a ilişkin sloganlar attı.

    10.00 HKP ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

    Beşiktaş'tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı.

    Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde HKP flamaları taşıyan HKP üyesi bir grup, 'Taksim'de 1 Mayıs engellenemez' şeklinde slogan attı. Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.

    09.50 HAK-İŞ'TEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK

    Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

    Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "Hak-İş burada 1 Mayıs kutluyor", "Yaşasın özgürlük mücadelemiz", "Hak-İş nerede özgürlük orada", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

    Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.
    © Fotoğraf : DHA
    Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

    Katılımcılar, 41 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

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    Etiketler:
    gözaltı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Taksim, İstanbul
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