Bozdağ: Kılıçdaroğlu kazanacağına inansa aday olurdu

Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamayan CHP'yi eleştiren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacağına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

© Fotoğraf : CHP CHP, cumhurbaşkanı adayını cuma açıklayacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını hâlâ açıklayamadığına dikkati çeken Bozdağ, "Haklarını yememek lazım Cumhurbaşkanı adayını ilan edecekleri tarih, yer ve saati açıkladılar" değerlendirmesini yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Demek ki CHP'liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını bilmiyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesi, siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu, tam bir aciz halidir, tam bir beceriksizliktir.

4)CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu.



Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor.



Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 1, 2018

​Sahi karar vermek için bu kadar bocalayan, zikzak çizen ve hala ne yapacağını bilemeyen bir CHP'nin kime, ne faydası olur? Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin, millete de devlete de CHP'ye de hayrı yoktur. CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır."