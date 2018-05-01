Bozdağ: Kılıçdaroğlu kazanacağına inansa aday olurdu

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü açıklayacağına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Demek ki CHP'liler gibi CHP yönetimi de tam yetkili Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da hala CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını bilmiyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacakları tarihi ilan etmesi, siyasi bir strateji ya da hamle diye takdim edilse de bu, daha fazla gol yememek içi sadece bir zaman kazanma hamlesidir. CHP yönetiminin bu içler acısı durumu, tam bir aciz halidir, tam bir beceriksizliktir.
4)CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 1, 2018
Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor.
Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu,halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır.
Sahi karar vermek için bu kadar bocalayan, zikzak çizen ve hala ne yapacağını bilemeyen bir CHP'nin kime, ne faydası olur? Ne yapacağını bilmeyen CHP yönetiminin, millete de devlete de CHP'ye de hayrı yoktur. CHP Genel Başkanı, kazanacağına inansa kendi aday olurdu. Belli ki CHP Genel Başkanı kaybedeceği bir seçimde aday olmaktan ya da aday olmak zorunda kalmaktan korkuyor. Adaylık cesareti gösteremeyen Kılıçdaroğlu, halihazırda hem siyasi kayıptır hem de siyasi kaçaktır."
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