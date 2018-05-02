Murat Ülker'den 1 Mayıs mesajı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, 1 Mayıs mesajında üniversitede diyalektik materyalizm dersi aldığını, AA notu almasına rağmen babasının Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Sabri Ülker olmasından ötürü kendisine BA verildiğini anlattı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'yla ilgili bir paylaşımda bulundu. Alman düşünür Karl Marx’ın fotoğrafının olduğu zemin üzerinde Marx’ın “Öyle deme o senin iş verinin sonuçta” ifadesini paylaştı.

Ülker paylaşımında üniversitede diyalektik materyalizm dersi aldığını söyleyerek şu anısını anlattı:

"1 Mayıs kutlu olsun. Okulda Diyalektik Materyalizmin dersini seçmeli almıştım. AA almama rağmen hocam BA vermişti, bahanesi de babamdı. Halbuki biz işçi-işveren vazgeçilmez ikiliyiz. Sendikalarda bizim zamkımız."