4 partinin ittifak açıklaması ertelenebilir

AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.
Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.
SEBEP: AKŞENER'İN TOPLANTILARI
Cumhuriyet'in aktardığına göre ittifak buluşmasında ertelemenin sebebi liderlerin programlarının yoğunluğu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifakla ilgili parti içerisinde yapacağı toplantının uzayabileceği ihtimali gösterildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)