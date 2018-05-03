4 partinin ittifak açıklaması ertelenebilir

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifaka ilişkin açıklamanın hafta sonuna kalabileceği bildirildi.

© AA / Raşit Aydoğan 4 parti, ittifak protokolü imzalayacak: İsim için iki öneri var

Reuters’a bilgi veren CHP’li bir yetkili, 4 partinin kurduğu ittifak için basın açıklamasının bugün yapılmayacağını kaydederek, toplantının cumartesi günü gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapma kararı almış, erken seçim kararının alınmasının ardından da muhalefet partileri ittifak için görüşmelere başlamıştı.

Dört partinin ittifakta uzlaştıkları belirtilirken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da TBMM’de düzenlediği basın toplantısında ittifakın bugün genel başkanların programlarının uygun olduğu bir saatte resmen açıklanacağını kaydetmişti.

SEBEP: AKŞENER'İN TOPLANTILARI

Cumhuriyet'in aktardığına göre ittifak buluşmasında ertelemenin sebebi liderlerin programlarının yoğunluğu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifakla ilgili parti içerisinde yapacağı toplantının uzayabileceği ihtimali gösterildi.