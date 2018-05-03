Muharrem İnce'nin adaylık afişleri ortaya çıktı

"Türkiye'ye güvence, Muharrem İnce" yazılı afişlerin matbaada basılış fotoğrafı da Hürriyet'in haberinde yer aldı.

İlhan Kesici adını açıklamıştı! İşte Muharrem İnce’nin afişleri… https://t.co/XEYeOsQJvo pic.twitter.com/9lE6dFq3FK — Hürriyet Gündem (@huryazarlar) 3 Mayıs 2018

© AP Photo / Burhan Özbilici CHP'li Kesici, milletvekilliği adaylığı için başvuru yaptı

CHP cumhurbaşkanı adayını Cuma günü Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak etkinlikle açıklayacak. İsmail Saymaz, İnce afişlerinin yarın salona asılacağını duyurdu.

'ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNA ADAY GÖSTERİLMEKTEN GURUR DUYARIM'

Cumhuriyet gazetesine konuşan İnce de ''Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim'' dedi.