HDP, cumhurbaşkanlığı seçim şarkısını paylaştı

HDP Genel Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı şarkıyı duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı seçim şarkımız: Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/L7fUJF4QUI— HDP (@HDPgenelmerkezi) May 4, 2018
"Değişir hesaplar HDP'yle, değiştir gitsin bir günde" denilen şarkı için hazırlanan klipte cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve farklı kesimlerden seçmenlerin fotoğrafları kullanıldı.
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