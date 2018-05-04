HDP, cumhurbaşkanlığı seçim şarkısını paylaştı

HDP, Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için kullanılacak seçim şarkısını açıkladı: "Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde."

HDP Genel Merkezi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanacağı şarkıyı duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçim şarkımız: Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde. #YurttaşArkadaşDemirtaş pic.twitter.com/L7fUJF4QUI — HDP (@HDPgenelmerkezi) May 4, 2018

​"Değişir hesaplar HDP'yle, değiştir gitsin bir günde" denilen şarkı için hazırlanan klipte cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve farklı kesimlerden seçmenlerin fotoğrafları kullanıldı.