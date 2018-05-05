Naim Süleymanoğlu'nun mezarı, babalık davası yüzünden açılabilir

Sekai Mori, Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlattı. Süleymanoğlu’nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori’nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, Türkiye’de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

© AFP 2018 / DIMITRI MESSINIS Milli halterci Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Sekai Mori, babasının vefat ettiği hastaneye DNA örneği bıraktığını öğrendikleri belirterek, numunenin bulunmaması halinde mezarının açılarak örnek alınmasını istedi.

Naim Süleymanoğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre halterci, vefat etmeden önce Sekai Mori’ye ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Süleymanoğlu, ölmeden kısa süre önce kızının bulunmasını vasiyet etti. Kızının kendi mirasından pay alabilmesi ve nüfusuna kaydolabilmesi için vefat ettiği özel hastaneye de DNA örneği bıraktı. Dilekçede, Süleymanoğlu’nun kabrinin rahatsız edilmemesi için öncelikle bu hastaneye yazı yazılması ve burada bulunan numuneler ile Sekai Mori’nin DNA örneklerinin karşılaştırılması istendi. Naim Süleymanoğlu ile soybağının kurulması ve babasının nüfusuna kaydı da talep edildi. Hastanede DNA numunesi bulunmaması durumunda Süleymanoğlu’nun erkek kardeşlerinden DNA örneği alınarak karşılaştırma yapılması, bu da mümkün olmazsa fethi kabir yapılarak (mezarı açılarak) örnek alınması istendi.

Aile mahkemesi, Süleymanoğlu’nun hayatını kaybettiği İstanbul’daki özel hastanede olduğu iddia edilen DNA testi için gerekli numunelerin Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi için bu hastaneye yazı yazılmasına karar verdi.