Akşener'e evinde tehdit: 'Her an herşey olabilir'

Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda iki kişinin eşkalini belirleyerek dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla duvara yazı yazdığı belirlenen 23 yaşındaki Burak G. ve 14 yaşındaki öğrenci E.T. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden Burak G., bir televizyon dizisinden etkilendiğini, tehdit amacı gütmediklerini, duvarın karşısındaki Akşener'in evini de bilmediklerini öne sürdü. Polis ekipleri, nöbetçi savcının talimatıyla Burak G. hakkında 'nitelikli tehdit' suçundan işlem başlattı.
E.T. ise, savcının talimatı üzerine yaşı küçük olması sebebiyle Üsküdar Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından ailesine teslim edildi. E.T.'nin de önümüzdeki Pazartesi günü adliyeye ifade vermeye gitmesinin aileye iletildiği öğrenildi. Burak G. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)