Erdoğan: Şehir hastaneleri belediye başkanlığımdan beri rüyamdı

Erdoğan, Kayseri'nin 16 Nisan referandumunda yüzde 68 oranında evet verdiğine dikkat çekerek 24 Haziran erken seçiminde Kayseri'nin rekor tazeyeleceğine inancını dile getirdi.

''Şehir hastaneleri belediye başkanlığımdan beri rüyamdı… Ülkem ve milletim için bu hayalin hayata geçmesi beni mutlu etmeyecek de kimi mutlu edecek'' diyen Erdoğan, 5. şehir hastanesini Kayseri'de açtıklarına dikkat çekti.

Erdoğan, CHP liderine şöyle seslendi:

''Fakat biz bu hasteneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık… Ona diyorum ki, yaptığımız yollardan geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Osman Gazi Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç… Geçerken CD de koy dinle… Hani İbrahim Tatlıses diyor ya, Afrin'i dolan da gel, ben daha da ileri gidiyorum, Menbiç'i dolan da gel…''