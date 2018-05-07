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    Mustafa Şentop

    AK Partili Şentop: Saadet Partisi'nin milletvekili çıkaracak oyu yok

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (247)
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'nin milletvekili çıkarak oyu olmadığı görüşünü dile getirirken "Kendi amblemi ile ittifaka katılmasına rağmen, diğer partilerin listelerinden de aday göstererek işi garantiye almaya çalışacağını düşünüyorum" dedi.

    Sabah'tan İsa Tatlıcan'a konuşan Şenotp, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçim ve ittifakları değerlendirdi. Şentop'un görüşleri özetle şöyle:

    CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce-Bursa-Gemlik
    © AA / Ali Atmaca
    İnce: Demirtaş'ı ziyaret edeceğim, ben rakibimin bir kolunu bağlayarak güreş yapmam
    Muharrem İnce'nin adaylığının açıklanması neden bu kadar uzun sürdü?

    Muharrem İnce'nin adaylığını parti içi hesaplaşmanın bir uzantısı olarak görüyorum. CHP'yi kim temsil eder, kim daha fazla oy alır gibi bir kaygılarının olduğunu düşünmüyorum. Muharrem İnce CHP'de artık kronik bir genel başkan adayı. Her kurultayda aday. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi bahanesiyle Muharrem İnce sorununu kökünden çözmek istedi. Bilindiği gibi hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamıyorsunuz. Peki Muharrem İnce'nin seçimi kazanma şansı var mı? Sıfır! 5 yıl boyunca tekrar milletvekili olamayacak olan Muharrem İnce parti içi mücadelede bir alt kümeye düşmüş olacak.

    'AKŞENER'E İMZA VERENLERİN ÇOĞU OY VERMEYEBİLİR'

    Yaklaşık bir yıldır Meral Akşener rüzgarı estirilmeye çalışılıyor. Seçim süreci ile birlikte meydanlarda bu rüzgarın esmediğini görüyoruz. Akşener'in adaylığı sizi rahatsız ediyor mu?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    © AA / Hakan Firik
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    Oyunun başlangıcında MHP içinde bir operasyon yapmaya çalıştılar. Sayın Bahçeli buna izin vermeyince başka bir hareket içerisine girdiler. Bir çok anket çalışmasına göre İP, uzun bir süredir CHP'den oy alıyor. Dolayısıyla CHP ile İP'in seçmen havuzu bir ölçüde ortak. Sadece seçmen havuzları ortak değil milletvekilleri havuzu da ortak. 15 vekil hüllesi ile bunu görmüş olduk. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzaların önemli bir kısmı CHP teşkilatlarının organizasyonu ile toparlanmıştır. Zaten bu konuda Kılıçdaroğlu'nun da açık bir çağrısı olmuştu. Aday göstermek için imza verenlerin çoğu oy vermeyebilir.

    'DEĞİŞİMİ OKUYAMADILAR'

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Murat Kaynak
    Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı anketleri açıkladı
    Milli Görüş hareketini tanıyan biri olarak Saadet Partisi CHP ile ittifakı sindirebilecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

    Saadet Partisi siyasi tablodaki yerinden fazla konuşuldu son dönemde. AK Parti karşıtlığında, CHP kaynaklı eleştiriler yerine Saadet tarafından yöneltilenlerin daha etkili olacağını düşünen bir çevre devredeydi. AK Parti'yi eski yol arkadaşları ile vurmak. Aynı siyasi gelenekten geldiği için Saadet Partisi'nin eleştirileri kasten tervic edildi, öne çıkartıldı. CHP, İP ve Saadet Partisi ittifakı göründüğü gibi olmayacak sanırım. Saadet'in kendi amblemi ile ittifaka katılmasına rağmen, diğer partilerin listelerinden de aday göstererek işi garantiye almaya çalışacağını düşünüyorum. Zira seçim çevrelerinde milletvekili çıkaracak oyu yok. CHP, iP, Saadet ittifakı şüphesiz bir ilkeler ittifakı değil; son bir ayda ortak ilkeleri olduğunu keşfetmiş olamaz bu siyasi partiler. AK Parti karşıtlığı ve basit oy hesapları ile yola çıktılar. Ancak şunu unutmamak gerekir. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye siyasetinde öncelikler çok değişti. AK Parti-MHP ittifakını ortaya çıkartan zemin de budur esasen. 15 Temmuz öncesindeki Türkiye değil bugünün Türkiyesi… Saadet Partisi'nin CHP ve İP'le yaptığı ittifakın Türkiye'de yaşanan büyük değişimi okuyamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    © AA /
    Saadet Partisi: Devlet Bahçeli rehabilite edilmeli
    '2+2, 5 EDECEK'

    İsa Tatlıcan, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin Konya milletvekili Mustafa Kalaycı ile de konuştu. Kalaycı, "Bütün plan seçimleri ikinci tura götürmek. Seçim sonuçları ile ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti, MHP ve BBP'nin ortak adayı sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kazanacağı kesindir. Kamuoyu araştırmalarının neredeyse tamamında bunu görebilirsiniz. 24 Haziran akşamı Sayın Erdoğan'ın açık ara ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini hepimiz göreceğiz İnşallah. Milletimizin Cumhur ittifakına ve Erdoğan'a desteği çok yüksek. Cumhur ittifakından 2+2 beş edecek. Oran olarak yüzde 60'ları bulacağımızı düşünüyorum."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (247)

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    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Millet İttifakı, AK Parti, Mustafa Şentop, Türkiye
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