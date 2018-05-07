Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel, vekil aday adayı olduğu iddiasını yalanladı

İkinci ders: tetikçilik nedir? Bir haberin doğruluğuna bakmaz, doğrunun ve hakikatin peşinden gitmezler. Onlar için tek bir gerçek vardır, nefret etmek. Zira zayıf karakterler ancak nefret ederek var olurlar…Bakınız: Nedim Şener— YusufYerkel (@YusufYerkel) 6 Mayıs 2018
Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihindeki maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti. Facianın ardından ilçeye giden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto eden madencilere kolluk güçleriyle birlikte Başbakan Müşaviri Yusuf Yerkel de fiziki müdahalede bulunmuş, bir madenciyi tekmelerken çekilen görüntüleri basında yer almıştı.
Yerkel'in tekmelediği Erdal Kocabıyık hakkında soruşturma başlatılmış ve madenciye ‘Başbakanlık koruma aracına hasar verdiği' gerekçesiyle faiziyle birlikte 631 lira para cezasına çarptırılmıştı.
Yusuf Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel de şu anda AK Parti Sözcüsü olan Mahir Ünal'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde danışmanı olmuştu.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)