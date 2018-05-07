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    Çorum'daki mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan

    Çorum'daki mezarlık görevlisi: O kızı ilk gören benim, 'Gel sana yardımcı olayım' dedim ama o kaçtı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Çorum'da birkaç gün boyunca mezarlığa gelip ağladığı iddia edilen ve bütün şehrin aradığı kız hakkında konuşan mezarlık görevlisi "Onu ilk gören benim. 'Kızım gel sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu" dedi.

    Mezarlıkta ağlayan 'gizemli' kıza pusu
    © Fotoğraf : DHA
    Mezarlıkta ağlayan 'gizemli' kıza pusu
    Çorum'un Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Ç.'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü.

    'ASLINDA YAKALARDIM…'

    Daha sonra mezarının üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir kağıt bırakan mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan yaşadığı olayı şöyle anlattı:

    Polis, geceleri mezarlığa gelen kızın peşinde
    © Fotoğraf : DHA
    Polis, geceleri mezarlığa gidip ağlayan kızın peşine düştü
    "7  yıldır burada görev yapıyorum. O gece saat 21.00’da beni aradılar. Onu ilk gören benim. 'Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım' dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, 'Siz kimsiniz? Neden ağlıyorsunuz orada. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım. Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu.  Kaybolunca geri döndüm ve 'Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum' yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okur ise o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım."

    Etiketler:
    Mezarlık, Fikret Yumutkan, Çorum, Türkiye
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