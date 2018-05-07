Furkan Vakfı'na 10 ilde operasyon: 23 gözaltı

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kayyum atanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik daha önce düzenlediği operasyonlarda el konulan doküman ve dijital materyallerin detaylı incelemesi sonucu kayıt dışı para akışının yönetilmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Elde edildiği ifade edilen neticesinde Adana merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Konya, İzmir, Hatay ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, vakfın il yöneticileri ile mali işleri yöneten sorumlular oldukları öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan birinin evinde yapılan aramada çok sayıda para dolu bağış kutusu ele geçirildi.



