Müge Anlı'dan Beşiktaş taraftarına cevap

Beşiktaş-Kayserispor maçında aleyhine küfürlü tezahüratlar yapılan Müge Anlı, "Benim ne alakam var bu işlerle? Herkes ne dediyse ben de onu dedim" diyerek siyah beyazlı taraftarlara cevap verdi.

© Fotoğraf : Facebook Müge Anlı programına insan kaçakçısı çıkarttı, salona alkışlattı

Beşiktaş taraftarlarının Kayserispor maçında aleyhinde küfürlü tezahüratta bulunduğu Müge Anlı'dan açıklama geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Anlı "Benim ne alakam var bu işlerle? Herkes ne dediyse ben de onu söyledim. Canları sağ olsun" diye konuştu.

'ANLI, TOLGA ZENGİN'DEN ÖZÜR DİLEDİ'

Gerilimin ardından futbol yorumcusu Sinan Engin, Müge Anlı'nın Tolga Zengin'i arayıp özür dilediğini söyledi.

'SEVMEYENLERİN CANI SAĞOLSUN'

Öte yandan Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratları sonrası Fenerbahçeli bir grup taraftar Müge Anlı'nın ATV'de yaptığı programını canlı yayında ziyaret ederek destek verdi. Müge Anlı, taraftarlara teşekkür ederek şunları söyledi:

"Herkes herkesi sevemez. Böyle bir hayat yok. Keşke öyle bir dünya olsa. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü hayatım boyunca hiçbir politik görüş tanımadım. Bunların çok ötesinde kaldım. Her takım, her siyasi görüş aynı şekilde seviliyor. Sevmeyenlerin de canı sağ olsun."

Taraftarlarımız bugün Müge Anlı'nın programına katıldı.



Müge Anlı: ''İstesekte istemesekte aramızda kötüler var. Aslolan kötülüğe iyilikle cevap vermektir. İyi insanlarda seslerini korkmadan çekinmeden ne kadar gür çıkarırlarsa biz kötülüklerin üstesinden geliriz'' pic.twitter.com/DcMbjcbpjA — #LiderFenerbahce 🏆 (@LiderFenerbahce) May 8, 2018

NE OLMUŞTU?

Anlı, olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izlemiş ve sonrasında Tolga Zengin'i taraftarlarla tartıştığı için çıkan olaylarda bir nevi sorumlu göstermişti.

Anlı, kendi programında şu yorumu yapmıştı:

"Futbolcular dönüp de taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın."