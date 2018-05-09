İYİ Parti standına bıçaklı saldırıda 2 tutuklama

© Fotoğraf : DHA İYİ Parti Kurucu Üyesi Mehmet Aslan'ın evine silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar’da 8 İYİ Partilinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Gözaltı işlemleri sona eren şahıslardan 6’sı emniyette sorgularının ardından serbest bırakıldılar. Bıçağı kullandığı iddia edilen 2 kişi ise bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Şahıslar savcılıktaki sorgularının ardından kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edildiler. 2 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ Parti standında görev yapan partililere Pazar akşamı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş saldırıda 8 kişi yaralanmıştı.Saldırıyla ilgili yapılan operasyonda aralarında bıçaklı saldırganın da bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.