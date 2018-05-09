Canikli'den bedelli askerlik açıklaması: Cumhurbaşkanımızın açıklamasına bütün olarak bakmak lazım

Başbakan Binali Yıldırım, 27 Nisan'da katıldığı bir canlı yayında "Bedelli askerliğe bakış açımız olumlu" dedi ancak bu ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan farklı açıklamalar geldi. Ünal, "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok. O sayın Başbakan'ın kendi görüşü" derken Erdoğan da "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil, böyle bir durum yok. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır"ifadesini kullandı.

Konu hakkında en son değerlendirme Canikli'den geldi. Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili yeni bir değerlendirme olup olmadığı yolundaki soruya karşılık, “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması var, onun dışında başka bir şey yok. O noktadayız, onun dışında bir çalışma söz konusu değil” dedi.

Gazetecilerin, “İhtiyaçlar ve beklentiler konusunda bir çalışma yapmış mıydınız?” sorusuna ise “Cumhurbaşkanı’mızın açıklaması son noktadır, bitmiştir. Bu anlamda son söz o. Ama konuşmasına bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün olarak baktığımızda… Arkadaşlar artık o da sizin göreviniz… Yorumum diye bir şey yok” yanıtını verdi.