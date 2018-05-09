Kayıt
16:38 09 Mayıs 2018
Ankara+ 18°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Fadıl Akgündüz tahliye edildi

    Hakimden 'Sakalı kesilsin, dini sohbet vermesi yasaklansın' diyen 'Jet Fadıl' mağduruna: Siz de her sakallıya inanmasaydınız

    © AA / Uğur Samet Avcı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11

    'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile akrabalarının yargılandığı duruşmada, "Kendisinin sakalının kesilmesini, sarığının, cübbesinin çıkartılmasını, dini sohbet vermesinin yasaklanmasını istiyorum" diyen mağdura Mahkeme Başkanı, "Bizim böyle bir ceza verme durumumuz yok. Siz de her sakallıya inanmasaydınız" yanıtını verdi.

    Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edildi.

    'Jet Fadıl', Fadıl Akgündüz
    © AA /
    'Jet Fadıl', mağdur ettiği kişiden para istiyor: 'Haksız zenginleşecek'
    Müştekilerin dinlenildiği durumada söz alan Gül Serap Şahin, 2010'da 170 bin lira karşılığında 3 devre mülk aldığını anlatarak, "2013'de de Bağcılar'da 4 katlı binamı sattım. Karşılığında 2 devre mülk aldım. Toplamda 600 bin lira ödedim" dedi.

    Şu an kirada ve zor durumda olduğunu anlatan Şahin, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

    Davut Karaca da 250 bin lira değerindeki evini satarak devremülk aldığını belirterek, "Kur'an kursunda çocuklara Kur'an öğretiyordum. Sanıklar yüzünden Kur'an kursunu bırakmak zorunda kaldım. Şu an bir şirkette tuvalet temizleyerek geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

    'MAĞDURUZ, DEVLETİN TAPUSUNA İNANDIK'

    'Jet Fadıl', Fadıl Akgündüz
    © AA /
    'Jet Fadıl' davasında bilirkişilere ulaşılamıyor
    Müştekilerden Mustafa Azgün de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini anlatarak, "Ben ayrıca sanığa (Fadıl Akgündüz) başka bir cezanın da verilmesini istiyorum. Kendisinin sakalının kesilmesini, sarığının, cübbesinin çıkartılmasını, dini sohbet vermesinin yasaklanmasını istiyorum" dedi.

    Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bizim böyle bir ceza verme durumumuz yok" şeklinde yanıt verdi. Azgün de "Biliyorum, ben ekstra olarak istiyorum" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Siz de her sakallıya inanmasaydınız" dedi.

    Duruşmada hazır bulunan bir mağdur da bu diyalog üzerine söz alarak "Efendim biz mağduruz, devletin tapusuna inandık" ifadesini kullandı.

    'MÜMKÜNSE İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

    Fadıl Akgündüz
    © Fotoğraf : DHA
    'Jet Fadıl' 100.000 TL’yi bile ödeyemedi, devremülklere haciz geldi
    Ercan Gündüz de birçok insanın mağduriyet yaşadığını anlatarak, bu nedenle sağlığını yitiren, yaşamını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

    Akgündüz'ün bunlardan sorumlu olduğunu savunan Gündüz, "Mümkünse idam edilmesini istiyorum" diye konuştu.

    Nuray Boztepe de Başakşehir'deki bir evini satarak bu projeden devremülk satın aldığını dile getirerek, açılışına ünlü simaların getirildiği bu projenin bu şekilde güvenlerini kazandığını anlattı. Şu an kirada ve mağdur olduğunu kaydeden Boztepe, "Hakkımı helal etmiyorum. Çocuğumun rızkını bu adam yedi. Mağduriyetimizden dolayı ayrıca utanıyorum. Halen bu kişiden mesajlar gelmeye devam ediyor" dedi.

    'ÖBÜR TARAFI HİÇ Mİ DÜŞÜNMÜYOR?'

    Fadıl Akgündüz tahliye edildi
    © AA / Uğur Samet Avcı
    Cezaevinden çıkan 'Jet Fadıl': Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak
    Binali Süsli de tekne ve dairelerini satarak karşılığında 6 devre mülk aldığını belirterek, "Bir insanın hayatını devam ettirmek için ne kadar paraya ihtiyacı olabilir ki? Öbür tarafı hiç mi düşünmüyor? Para için insanların maneviyatını kullanıyor. Bizi mağdur etti. Beter olsun" ifadesini kullandı.

    Hanife Şen de Maltepe de babasından kalan arsayı vererek burada devremülk aldığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Orası babamdan kalan bir arsaydı, babamın hatırasıydı. Şimdi deseler ki şuraya bir ip asın, altındaki sandalyeyi çekin diye ilk önce ben çekerim. Bu adamın (Akgündüz) asılmasını istiyorum."

    KAYYUM ATANMASINI İSTEDİLER

    Müştekilerden Adil Durmuş da "Akgündüz'ün daha önceden sahtekar, dolandırıcı olduğunu biliyordum. Ancak dindar isimlerle tanıtım yapınca kandım" dedi.

    Duruşmada söz alan bazı müştekiler de şirketlere kayyum atanması gerektiğini söyledi.

    AKGÜNDÜZ: BAZI ÇALIŞMALARIMIZ VAR, BU YIL İÇİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAĞIZ

    Sanık Fadıl Akgündüz de mahkeme başkanının "Son durum nedir?" diye sorması üzerine, "Bazı çalışmalarımız var. Bu yıl içerisinde faaliyete başlayacağız. 14 ay içerisinde inşallah bitecek. Yapan da mağdur katılımcı da mağdur. En kısa sürede bitirilecek" diye cevap verdi.

    Fadıl Akgündüz
    © Fotoğraf : DHA
    Nitelikli dolandırıcılıktan tutuklu bulunan 'Jet Fadıl', tahliye edildi
    Müşteki avukatlarından Duygu Süren, sanıkların malvarlıklarına el konularak tutuklanmasını talep ettiklerini belirterek, "Zira benzer kamuoyuna mal olan Çiftlik Bank ve Anadolufarm soruşturma dosyalarında Kırmızı Bülten çıkartılmış ve mal varlıklarına el konulmuştur. Bizim dosyamız da benzerdir. Buna göre karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

    Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmada dinlenilen müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar vererek, birleşen dava dosyaları yönünden sanıklar İbrahim Obut, Avniye Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Mehmet Fatih Akgündüz ve Fidan Kılbaş'ın savunmalarının alınması için Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasını kararlaştırdı.

    Bir kısım müşteki ve avukatlarını sanıkların tutuklanması, mal varlıklarına el konulması ve şirketlerine kayyum atanması taleplerinin reddine hükmeden mahkeme, bir sonraki celse dinlenilmeyen müştekilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

    İlgili konular:

    'Jet Fadıl', 'nitelikli dolandırıcılıktan' tutuklandı
    CHP'den Sülün Osman'dan Jet Fadıl'a, Titan Kenan'dan Raki'ye 'dolandırıcılık' raporu
    Etiketler:
    dolandırıcılık, mahkeme, Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl), İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    Karikatür
    Rusya, 73. Zafer Günü'nü kutladı
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam