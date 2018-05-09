Hakimden 'Sakalı kesilsin, dini sohbet vermesi yasaklansın' diyen 'Jet Fadıl' mağduruna: Siz de her sakallıya inanmasaydınız

Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davanın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına devam edildi.
Şu an kirada ve zor durumda olduğunu anlatan Şahin, sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Davut Karaca da 250 bin lira değerindeki evini satarak devremülk aldığını belirterek, "Kur'an kursunda çocuklara Kur'an öğretiyordum. Sanıklar yüzünden Kur'an kursunu bırakmak zorunda kaldım. Şu an bir şirkette tuvalet temizleyerek geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.
'MAĞDURUZ, DEVLETİN TAPUSUNA İNANDIK'
Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bizim böyle bir ceza verme durumumuz yok" şeklinde yanıt verdi. Azgün de "Biliyorum, ben ekstra olarak istiyorum" demesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Siz de her sakallıya inanmasaydınız" dedi.
Duruşmada hazır bulunan bir mağdur da bu diyalog üzerine söz alarak "Efendim biz mağduruz, devletin tapusuna inandık" ifadesini kullandı.
'MÜMKÜNSE İDAM EDİLMESİNİ İSTİYORUM'
Akgündüz'ün bunlardan sorumlu olduğunu savunan Gündüz, "Mümkünse idam edilmesini istiyorum" diye konuştu.
Nuray Boztepe de Başakşehir'deki bir evini satarak bu projeden devremülk satın aldığını dile getirerek, açılışına ünlü simaların getirildiği bu projenin bu şekilde güvenlerini kazandığını anlattı. Şu an kirada ve mağdur olduğunu kaydeden Boztepe, "Hakkımı helal etmiyorum. Çocuğumun rızkını bu adam yedi. Mağduriyetimizden dolayı ayrıca utanıyorum. Halen bu kişiden mesajlar gelmeye devam ediyor" dedi.
'ÖBÜR TARAFI HİÇ Mİ DÜŞÜNMÜYOR?'
Hanife Şen de Maltepe de babasından kalan arsayı vererek burada devremülk aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Orası babamdan kalan bir arsaydı, babamın hatırasıydı. Şimdi deseler ki şuraya bir ip asın, altındaki sandalyeyi çekin diye ilk önce ben çekerim. Bu adamın (Akgündüz) asılmasını istiyorum."
KAYYUM ATANMASINI İSTEDİLER
Müştekilerden Adil Durmuş da "Akgündüz'ün daha önceden sahtekar, dolandırıcı olduğunu biliyordum. Ancak dindar isimlerle tanıtım yapınca kandım" dedi.
Duruşmada söz alan bazı müştekiler de şirketlere kayyum atanması gerektiğini söyledi.
AKGÜNDÜZ: BAZI ÇALIŞMALARIMIZ VAR, BU YIL İÇİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAĞIZ
Sanık Fadıl Akgündüz de mahkeme başkanının "Son durum nedir?" diye sorması üzerine, "Bazı çalışmalarımız var. Bu yıl içerisinde faaliyete başlayacağız. 14 ay içerisinde inşallah bitecek. Yapan da mağdur katılımcı da mağdur. En kısa sürede bitirilecek" diye cevap verdi.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, duruşmada dinlenilen müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar vererek, birleşen dava dosyaları yönünden sanıklar İbrahim Obut, Avniye Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Mehmet Fatih Akgündüz ve Fidan Kılbaş'ın savunmalarının alınması için Aydın Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasını kararlaştırdı.
Bir kısım müşteki ve avukatlarını sanıkların tutuklanması, mal varlıklarına el konulması ve şirketlerine kayyum atanması taleplerinin reddine hükmeden mahkeme, bir sonraki celse dinlenilmeyen müştekilerin ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.
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