AK Parti sözcüsü Ünal: İnce önce partisindeki genel başkanlık mücadelesini kazansın

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil" açıklamasına yanıt verdi. Ünal, "Seçimi kazanmış da seçim sonrasını mı düşünüyor? Önce partisindeki genel başkanlık mücadelesini kazansın, diğerini düşünürüz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarıyla ilgili olarak AK Parti Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Mahir Ünal, aday tanıtım toplantısını ve seçim beyannamesi açıklamasını 25 Mayıs’ta yapacaklarını söyledi.

‘MİLLET İRADESİ ÜZERİDE PAZARLIK YAPTILAR’

İYİ Parti’ye geçen CHP’li milletvekillerinin partilerine geri dönmesine değinen Ünal, “Bu meseleye üzüleyim mi, komik hale gelmesi nedeniyle güleyim mi karar veremedim. Pazarlık her zaman parayla olmaz. En çirkin pazarlık milletin iradesi üzerinden yapılan pazarlıktır” diye konuştu.

‘ÖNCE GENEL BAŞKANLIK MÜCADELESİNİ KAZANSIN’

Mahir Ünal’a CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Derdimiz devri sabık yaratmak, intikam almak değil” açıklaması soruldu. İnce’nin açıklamasının CHP tabanına yönelik olduğunu belirten Ünal, “Seçimi kazanmış da seçim sonrasını mı düşünüyor? Muharrem İnce önce partisindeki genel başkanlık mücadelesini kazansın, diğerini düşünürüz. Siyasi partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığı iktidar olma iddiasının göstermesidir. Bir siyasi parti kendi genel başkanını cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiyorsa demek ki iktidar olma amacı yoktur. Kendi genel başkanlarının aday olmayıp rakibi aday göstermesi ondan kurtulma istediğidir” dedi.

‘HAKKARİ MİTİNGİ DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ’

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Muharrem İnce, bugün Hakkari’de miting yaptı. Görüşmeye değinen İnce, Erdoğan’ın “Hakkari’ye gittiğinde Türk bayrağı olacak mı?” sorusunu yönelttiğini söylemişti. İnce’nin sözleri sorulan Ünal, şu yanıtı verdi: “Güzel bir gelişme. Cumhuriyetin kuruluşunda ismiyle var olan bir partinin Hakkari’de PKK’nın siyasi niteliğinde miting yapması herkesin içini acıtmıştır. Bugün bu şekilde miting yapmalarıyla sabah akşam meşruiyetini tartışmaya açtıkları devletin ne kadar güçlü olduğunu, bölgenin teröristlerden temizlendiğini, bölgenin nasıl güvenli hale geldiğini görüyorsunuz. Böyle bir Türkiye’de CHP’nin adayı Türk bayrağı ile mitingini yapmıştır, yapacaktır.”