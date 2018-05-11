CHP, Bakanlar Kurulu'na verilen KHK yetkisini AYM'ye taşıyor

© AA / Murat Kaynak Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi yasallaştı

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakanlar Kurulu'na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasanın iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracaklarını belirtti.

Tezcan, söz konusu yetkinin Meclis'i devre dışı bırakmak anlamına geldiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 16 Nisan referandumuyla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum için kanun ve KHK'larda yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kurulu'na yetki veren tasarı kabul edilmişti.