Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tümüyle yürürlüğe gireceği 24 Haziran sonrası sürece ilişkin teknik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.
Habere göre komisyon AK Parti bünyesindeki uyum komisyonları ile koordineli olarak, seçimlerden hemen sonra kamunun yeniden yapılandırılması kapsamında, hangi bakanlıkların bölüneceği veya birleştirileceği, lağvedilecek kamu kurumları, birleştirilecek kurumlar ve yeni oluşturulacak kurumlarla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı.
Yeni sisteme uygun bir devlet yönetimi şemasının yer aldığı raporda bulunan öneriler konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi.
'BAKANLIKLARIN TAMAMI 'İCRACI' NİTELİĞİNDE OLACAK'
Kulislerde yeni yapılanma çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünerek 'kültür' bölümünün MEB'e, 'turizm' bölümün ise tek elde toplanacak ekonomiye yönetimine bağlanması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ‘Şehircilik ve Yerel Yönetimler Bakanlığı' olarak yapılandırılması, ‘Çevre' bölümünün ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirileceği ileri sürüldü.
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