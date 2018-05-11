Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tümüyle yürürlüğe gireceği 24 Haziran sonrası sürece ilişkin teknik hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül AK Parti'nin seçim sonrası planı: 15 bakan, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı

Yeni sisteme uyum kapsamında, uzun süredir Başbakanlık bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından teknik hazırlık yapıldığı belirtildi.

Habere göre komisyon AK Parti bünyesindeki uyum komisyonları ile koordineli olarak, seçimlerden hemen sonra kamunun yeniden yapılandırılması kapsamında, hangi bakanlıkların bölüneceği veya birleştirileceği, lağvedilecek kamu kurumları, birleştirilecek kurumlar ve yeni oluşturulacak kurumlarla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı.

Yeni sisteme uygun bir devlet yönetimi şemasının yer aldığı raporda bulunan öneriler konusunda son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu ifade edildi.

'BAKANLIKLARIN TAMAMI 'İCRACI' NİTELİĞİNDE OLACAK'

Habere göre; yeni yönetim yapısı, kamu hizmetlerinde verimli, süratli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ile hizmetin özelliği ve gereklerine uyun bir şekilde kurgulanırken, atamalarda kariyer ve liyakat ile nitelikli personel istihdamı esası dikkate alınacak. Kamu hizmetlerinde koordinasyon ve iş bölümünün sağlanması, benzer hizmetlerin tek kuruluş altında toplanması ve kaynak kullanımında israfın önlenmesi hedefi ile yeniden yapılandırılacak bakanlıkların tamamı ‘icracı' niteliğinde olacak.

Kulislerde yeni yapılanma çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bölünerek 'kültür' bölümünün MEB'e, 'turizm' bölümün ise tek elde toplanacak ekonomiye yönetimine bağlanması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ‘Şehircilik ve Yerel Yönetimler Bakanlığı' olarak yapılandırılması, ‘Çevre' bölümünün ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirileceği ileri sürüldü.