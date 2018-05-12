Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki Ruslara uyarı

Rusya'da yasaklı kuruluşlar arasında yer alan Kırım Tatar Meclisi, yarın Ankara'daki Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda Kırım Tatar Sürgününü Anma mitingi düzenleyecek.

Bu etkinlik dolayısıyla Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi, Rusya vatandaşlarına yarın bu meydanı ve yakınındaki bölgeleri ziyaret etmeme tavsiyesinde bulundu.

#Турция — 13 мая на площади Анадолу (Тандоган) в Анкаре сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" планируют провести антироссийский митинг. Гражданам России рекомендуется избегать посещения данной площади и прилегающих районов pic.twitter.com/P6m7BkK6oh — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) May 12, 2018

Kırım'da geleneksel olarak her yıl 18 Mayıs'ta, 1944 yılında gerçekleşen Kırım Tatar sürgününün kurbanlarını anma etkinlikleri düzenleniyor.