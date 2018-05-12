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    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal

    Ünal'dan İnce'ye cevap: Daha baştan 'başkan yardımcılığı'nı konuşmak doğru değil

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'yi "Yarış halindeki iki siyasetçinin, iki cumhurbaşkanı adayının daha baştan yardımcılık seviyesinde bir ilişkiye girmiş olması siyasi olarak doğru değil. CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum" sözleriyle eleştirdi.

    Muharrem İnce
    © Fotoğraf : CHP
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    Ünal, AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti'de aday belirleme sürecine ilişkin soru üzerine Ünal, mülakatların 14 komisyon halinde gerçekleştirildiğini ve saat 19.00 itibarıyla tamamının tamamlanacağını belirtti.

    Seçim Koordinasyon Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Ünal, "Bütün bu mülakatların bir de il raporlama süreçleri var. Çünkü her bir adayla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Her ilde temayül yoklamaları yapıldı. Bunların raporlaması, Üst Kurula sunulacak ve üst kurul Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere seyahatinden dönüşü akabinde hemen çalışmaya başlayacak" diye konuştu.

    'BBP İLE MİLLETVEKİLLİĞİ PAZARLIĞI YAPMIŞ DEĞİLİZ'

    AK Parti listelerinden seçime girecek Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) hangi illerden, kaç milletvekiliyle ittifakta yer alacağı sorusuna Ünal, "Bunun pazarlığı olmaz yani oturup BBP ile milletvekili pazarlığı yapmış değiliz. Çünkü siyaset takdir edersiniz ki son derece rasyonel bir süreç. Biz listelerimizi oluştururken BBP'den, adayların karşılığının olduğu yerlerde adaylar koyacağız ve bunu da üst kurulda değerlendireceğiz. Şu anda 'İşte şu kadar milletvekili, böyle bir milletvekili' gibi bir değerlendirme söz konusu değil" karşılığını verdi.

    'İNCE, ÖNCE KONUŞULANI ANLAMALI'

    Muharrem İnce - Meral Akşener
    © Fotoğraf : DHA
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    Ünal, kendisinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011'de Hakkari'de yaptığı mitinge ilişkin, "Cumhuriyetin kuruluşunda Halk Fıkrası ismiyle var olan bir partinin Hakkari'de, PKK'nın siyasi uzantısı niteliğindeki bir partinin adeta taahhüdüyle miting yapmış olması geçmişte herkesin içini acıtmıştır" sözleri hatırlatılarak, bu sözlerle ilgili CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin, "Halt etmiş, hani Sivas'ın ötesine gidemiyorduk" açıklamasına da yanıt verdi.

    İnce'nin açıklamasında şahsıyla ilgili kullandığı kelimenin, son derece çirkin olduğunu söyleyen Ünal, şöyle konuştu:

    "Sayın Muharrem İnce ile beraber 2 yıl grup başkanvekilliği yaptık. Aynı dönem çalıştık. Bir siyasetçinin, bir soruyu aldığında öncelikli olarak o sorunun gerçekten doğruyu yansıtıp yansıtmadığını bilmesi gerekir. Öyle eğer ulu orta bir siyasetçinin başka bir siyasetçi için 'Halt etmiş' gibi bir ifade kullanması çok çirkin. Çünkü eğer siz böyle bir ifade kullanırsanız muhatabınız da size der ki konuşulanı anlamayana Anadolu'da 'hödük' derler. Benim orada söylediğim son derece açık, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde 2011'de yani geçmişte Hakkari'de tek bir Türk bayrağı olmadan CHP, miting yapmıştır, bu da bizim içimizi acıtmıştır ama bugün Sayın Muharrem İnce'nin Türk bayraklarıyla miting yapması güzel bir gelişmedir.' diyoruz. Güzel bir şey söylüyoruz ama şimdi bunu anlamadan, dinlemeden bizim şahsımıza karşı çirkin bir ifade kullanması… Muharrem İnce eğer cumhurbaşkanı adaylığını da bu şekilde yapıyorsa Sayın Muharrem İnce'ye umut bağlayanların, bel bağlayanların vay haline. Önce konuşulanı bir anlaması, dinlemesi ve ondan sonra şahısla şahsiyetle ilgili konuşması gerekir."

    'İFADELER SON DERECE ÇİRKİN'

    Muharrem İnce
    © AA / Muhittin Sandıkçı
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    Her bir siyasetçinin şahsının ve şahsiyetinin kutsal olduğunu belirten Ünal, şöyle devam etti:

    "Biz neyi konuşuyoruz? İnsanların fikirlerini, düşüncelerini, ifadelerini, davranışlarını konuşuyoruz, kimliklerini, karakterlerini konuşmuyoruz ki. O yüzden siyasetçilerin konuşurken muhataplarının kendileriyle ilgili düşüncelerine ve davranışlarına cevap vermeleri gerekir. Onların şahsiyetlerine ilişkin bu tür ifadeler, 'Halt etmiş' ve benzeri ifadeler son derece çirkin. Kaldı ki ben basın toplantımda da Muharrem İnce'ye teşekkür etmiştim. Yani 'Temiz bir dil kullanıyor Sayın İnce, bundan dolayı da kendisini tebrik ediyorum.' demiştim. Dememden 2 gün sonra böyle bir ifade kullanması son derece çirkin olmuştur."

    'CHP YARDIM KONUSUNU ABARTTI'

    Muharrem İnce
    © AA / Mustafa Dermencioğlu
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    Muharrem İnce'nin, bir gazetecinin "İkinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız?" sorusuna, "Yardımcı olurum" yanıtını verdiğinin hatırlatılması üzerine Ünal, şunları kaydetti:

    "Yarış halindeki iki siyasetçinin, iki cumhurbaşkanı adayının daha baştan yardımcılık seviyesinde bir ilişkiye girmiş olması her şeyden önce siyasi olarak doğru değil. CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, yardım etmek için cumhurbaşkanı yardımcısı ol… Şuna karar versinler, siyaset yapıp cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç de hoş bir oyun değil, son derece çirkin bir oyun."

    Etiketler:
    AK Parti, Meral Akşener, Muharrem İnce, Mahir Ünal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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