AK Partili vekilden tepki: ‘Hadise konseri’ gibi bir müptezellik...

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, bugün başlayan ve 15 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan Isparta Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivaline katılmayacağını açıkladı. Yüce, Festivale sert eleştirilerde bulundu.

Odatv'nin haberine göre Yüce, "Efendimiz SAV'i hatırlatan ‘Gül-ü Muhammedi' ‘Hadise konseri' gibi bir müptezellikle yad edilmemeli" dedi.

'HADİSE KONSERİ GİBİ BİR MÜPTEZELLİK…'

AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, açıklamasında "Isparta Belediye Başkanının daveti üzerine Gül Festivaline katılacaktım. Ancak, Üç aylar ve Rahmet ayı Mübarek Ramazan arefesi Belediyelerimizden daha duyarlı olmalarını bekleriz. Efendimiz SAV'i hatırlatan ‘Gül-ü Muhammedi' ‘Hadise konseri' gibi bir müptezellikle yad edilmemeli. Gül festivaline milletmizin değer ve hayat tarzına uymayan çirkinlikler gölge düşürmüştür. Isparta'mız Demokratlığı, Muhafazakarlığı ile bilinen bir ilimizdir. Her anlamda temsili, bu tür zihniyetlerle değil; milletimizin inanç ve değerlerine uygun şekilde olmalıdır" ifadelerini kullandı.