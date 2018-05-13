Diyanet, Ramazan'da Beştepe Millet Camii'nde ilk defa, Osmanlı'da uygulanan 'enderun usulü teravih programı' düzenleyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan'da Beştepe Millet Camii'nde ilk defa Osmanlı döneminde uygulanan kadim saray geleneği 'enderun usulü teravih namazı' kıldırılacak.

Ankara İl Müftülüğü bu yıl Ramazan ayında Beştepe Millet Camii'nde, Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu kadim saray geleneği 'enderun usulü teravih programı' düzenleyecek.

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Türk kültüründe musikinin, çeşitli şekillerde yer edindiğini hatırlattı.

Bunlardan birinin de enderun usulü teravih olduğunu belirten Sönmezoğlu, "Enderun usulü, sarayda ortaya çıkmış. Teravihin kökü 'terviha' kelimesine dayanıyor, manası, dinlenmektir" diye konuştu.

Sönmezoğlu, teravihin iki veya dört rekâtta bir dinlenerek kılındığını, eskiden bu aralarda hadis, tefsir gibi sohbetlerin yapıldığını ve meşrubat içilip ibadete devam edildiğini anlattı.

Enderun usulü teravihin, Topkapı Sarayı'nda ilk kez Türk bestecisi Hamamizade İsmail Dede Efendi tarafından ifa edildiğini anımsatan Sönmezoğlu, "Sarayda oluşan bu usul vakfiyelerden kendilerine özel tahsisat ayrılmış saray müezzinleri, 'eyyam-ı mübareke' dediğimiz özel zamanlarda, bayram günlerinde müezzinlik yapan şahsiyetler tarafından, 'selatin' dediğimiz sultan camilerinde uygulanmaya başlanıyor" bilgisini verdi.

‘FARKLI UYGULAMALAR BULUNUYOR'

Sönmezoğlu, enderun usulü teravihin farklı uygulamaları bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Farklı uygulamaları var ama bir tertibi şöyledir; yatsı namazından önce minareden temcitler, münacatlar ve ilahiler okunur. Daha sonra yine minareden sala ve çift ezan okunuyor. Gülbanktan sonra rast makamında kamet getiriliyor, sonra da yatsı namazının farzında Fatiha ve zammı sure yine rast makamında tilavet ediliyor. Eğer sesi imam müezzine verecekse teravih namazının ilk dört rekatının sonunda Isfahan ilahi okunmuyor. Arka safta 'Cumhur Müezzinleri' Isfahan makamında salat-ü selam getirir ve teravihe davet ederler. Böylece teravih namazı başlar".

‘CUMHUR MÜEZZİNLERİ İLAHİ VE SALAT-Ü SELAM OKUYOR'

Teravihin ilk dört rekatında surelerin, Isfahan makamında okunduğunu kaydeden Sönmezoğlu, imamın dördüncü rekâtta Saba makamına geçtiğini, "Cumhur Müezzinleri"nin ise saba makamında ilahi ve salat-ü selam okuduklarını kaydetti.



Sönmezoğlu, ikinci dört rekâtın sonunda imamın Kur'an-ı Kerim tilavetini Hüseyni makamında yaptığını, ardından ilahiler ve salat-ü selamın okunduğunu dile getirdi. Sönmezoğlu, şöyle devam etti:

"Üçüncü dört rekâtta Hüseyni olarak eda edilir. İmam efendi yine son rekâtta ama bu sefer Eviç makamı olarak tilavet eder. Selamdan sonra Eviç makamında ilahi ve salat-ü selam getirilir ve dördüncü rekât, bu makamla eda edilir. Ardından aynı şekilde Acemaşiran makamına geçilir ve teravih bu makamla biter".

MELİKE HATUN CAMİİ'NDE HATİMLİ TERAVİH NAMAZI

Sönmezoğlu, daha sonra baş müezzinin kaside ve dua okuduğunu belirterek, vitir namazının kılınmasının ardından tesbihat yapıldığını anlattı.

Sönmezoğlu, Melike Hatun Camii'nde Ramazan ayında her akşam iki hafızın hatimli teravih namazı kıldıracağını da söyledi.