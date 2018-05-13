Erdoğan: Af düşüncemiz kesinlikle yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Erdoğan İngiltere ziyaretiyle ilgili olarak, "Türkiye olarak Birleşik Krallık ile iş birliğinin gelişmesine özel önem veriyoruz. Tatlıdil Forumu'nun da buna çok büyük katkıları oluyor. Ekonomik iş birliğimizin Brexit sonrasında da kesintisiz sürmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'FALSO YAPANLARLA YÜRÜMEK MÜMKÜN DEĞİL, KADROYU TAZELEYECEĞİZ'

Erdoğan, bir gazetecinin "Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti olacağız.

Bir defa biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara'ya taşınıp, Ankara'da da parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli."

'FAİZİ EKONOMİDE HER TÜRLÜ KÖTÜLÜĞÜN ANASI GÖRÜYORUM'

Erdoğan, faizle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Faiz konusundaki kanaatimi biliyoruz. 24 Haziran'dan sonra bunun şekli de oranı da çok farklı gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik anlamda kötülüğün anası görüyorum. Son yaptığımız toplantıda attığımız adımlar tesirini gösterdi. Aylık bir düşüş yapıldı, bu bile konut satışlarını etkiledi. Bunlar bir gerçek. Bunlara kör olmak gibi garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka onun için de yastık altındaki parayı çekelim, kayıtdışını kayıt altına alalım diyeceksin, hem de bu yolda adım atmayacaksın. Olmaz. Son açıklanan tedbir paketi, gerek faizdeki son uygulamalar bizi çok daha iyi bir yola taşıyacaktır. Ama birileri gibi böyle bedava konut verelim, öyle bir şey yok. Bedava konut dağıtacaklarmış, nasıl olacak?"

'İDLİB İLE İLGİLİ SORUN KALMAYACAK'

Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Değerli arkadaşlar tabii biz kimseyi rahatsız etmiyoruz, bize dokunana biz dokunuruz, bize dokunmayanla herhangi bir işimiz olmaz. Biz terör örgütleriyle mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi, Cerablus da. Afrin'den sonra İdlib'deki gelişmeleri zaten biliyorsunuz. Şu anda 10 gözlem noktası elimizin altında ama orada şimdi 11-12 var, onları da şimdi bu hafta içerisinde bitirip 12 gözlem noktası kontrolümüz altına girdikten sonra İdlib'le ilgili sorun kalmayacak."

'ANNESİZ OLMAK GERÇEKTEN ÇOK ZOR'

Anneler Günü'nü de kutlayan Erdoğan, "Anneler Günü'nüzü tebrik ediyorum. Anneleri hayatta olanlara tavsiyem, annelerinizin ayaklarının altını öpün, cennet kokusunu alın. Annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygı ve sevgilerimi sunuyorum, ellerinden öpüyorum" dedi.