Kaçak geçişlerde ceza 4 kata indi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı ve 36 ay taksit imkanı getirildiğini belirtti.

© AA / Murat Kaynak Torba tasarı Meclis'e sunuldu: Kaçak geçişe yüzde 60 indirim

Bakan Arslan HGS-OGS'de kaçak geçişlerdeki cezalarla ilgili açıklamada bulundu. NTV'de konuşan Arslan, kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indirdiklerini belirterek, "Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz" dedi.

Arslan, "Daha önceki yasayla biz kaçak geçen birinden 10 kat ceza alıyorduk. 15 gün içerisinde pğarasını öder bakiyesini sıfırlarsa ceza uygulamıyorduk ancak 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk" diye konuştu.

Arslan'ın açıklamaları şöyle:

'DALMIŞ, OGS GİŞESİNDEN GEÇMİŞ'

© AA / Hükümet, kaçak geçişlere de af getiriyor

HGS gişesinden geçmesi gerekiyor, dalmış OGS gişesinden geçmiş. Gördük ki caydırıcı olması açısından koyduğumuz 10 kat ceza insanımızı mağdur edebiliyor. Dolayısıyla dün meclise verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. En önemli konu bu.

'İNSANLAR ÖDEMİŞSE YAPACAK BİR ŞEY YOK'