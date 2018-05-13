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    Hızlı geçiş sistemi (HGS)

    Kaçak geçişlerde ceza 4 kata indi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, HGS-OGS'de kaçak geçiş cezalarındaki 10 kat uygulamasının 4 kata indirildiğini açıkladı ve 36 ay taksit imkanı getirildiğini belirtti.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
    © AA / Murat Kaynak
    Torba tasarı Meclis'e sunuldu: Kaçak geçişe yüzde 60 indirim
    Bakan Arslan HGS-OGS'de kaçak geçişlerdeki cezalarla ilgili açıklamada bulundu. NTV'de konuşan Arslan, kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indirdiklerini belirterek, "Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz" dedi.

    Arslan, "Daha önceki yasayla biz kaçak geçen birinden 10 kat ceza alıyorduk. 15 gün içerisinde pğarasını öder bakiyesini sıfırlarsa ceza uygulamıyorduk ancak 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk" diye konuştu.

    Arslan'ın açıklamaları şöyle:

    'DALMIŞ, OGS GİŞESİNDEN GEÇMİŞ'

    • Hızlı geçiş sistemi (HGS)
      © AA /
      Hükümet, kaçak geçişlere de af getiriyor
      Amacımız insanımızı mağdur etmek değil, amaç caydırıcı olmaktı. Ama gördük ki insanımız atlayabiliyor, bakiyem var zannedebiliyor, şu an çok oluyor. 'Benim bakiyem vardı bana ceza kesildi' diyebiliyor.
    • HGS gişesinden geçmesi gerekiyor, dalmış OGS gişesinden geçmiş. Gördük ki caydırıcı olması açısından koyduğumuz 10 kat ceza insanımızı mağdur edebiliyor. Dolayısıyla dün meclise verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. En önemli konu bu.

    'İNSANLAR ÖDEMİŞSE YAPACAK BİR ŞEY YOK'

    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
      © AA /
      15 milyon araç HGS ve OGS’den kaçak geçiş yaptı
      Geriye dönük cezalarda ise kamu olarak bizim işlettiğimiz yollarda zaten 6 katını almayacağız, 4 katında da 36 aya varan yapılandırma yapacağız. Defaaten ödemek isteyenlere ise yüzde 25 indirimli alacağız. Yani 3 katını almış olacağız. Tahakkuka bağlanmışsa, insanlar ödemişse yapacak bir şey yok.
    • Kamu olarak bu şekilde 7.5 milyon kez ceza uygulanmış, tebligat söz konusu. 10 kat ceza tutarı ise 950 milyon Türk Lirası. YİP modelindeki yollarda ise toplam 800 bin tebligat var. 258 milyon liralık tutardan feragat ediyoruz.
    • Toplam tebligat miktarı ise 8 milyon 300 bin. Bu tebligatlardaki cezaların yüzde 60'ından vazgeçeceğiz. Ciddi sayıdaki insanımızın mağduriyetini gidermiş olacağız.

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    Etiketler:
    indirim, OGS, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ahmet Arslan, Türkiye
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