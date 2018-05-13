Kaçak geçişlerde ceza 4 kata indi

Bakan Arslan HGS-OGS'de kaçak geçişlerdeki cezalarla ilgili açıklamada bulundu. NTV'de konuşan Arslan, kaçak geçişlerde 10 kat cezayı 4 kata indirdiklerini belirterek, "Yüzde 25 indirim yapıyoruz. 950 Milyon TL'lik cezanın yüzde 60'ından vazgeçeceğiz" dedi.
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Arslan, "Daha önceki yasayla biz kaçak geçen birinden 10 kat ceza alıyorduk. 15 gün içerisinde pğarasını öder bakiyesini sıfırlarsa ceza uygulamıyorduk ancak 15 günü geçerse 10 kat ceza alıyorduk" diye konuştu.
Arslan'ın açıklamaları şöyle:
'DALMIŞ, OGS GİŞESİNDEN GEÇMİŞ'
- HGS gişesinden geçmesi gerekiyor, dalmış OGS gişesinden geçmiş. Gördük ki caydırıcı olması açısından koyduğumuz 10 kat ceza insanımızı mağdur edebiliyor. Dolayısıyla dün meclise verilen teklifle 10 kat cezayı 4 kata indiriyoruz. En önemli konu bu.
'İNSANLAR ÖDEMİŞSE YAPACAK BİR ŞEY YOK'
- Kamu olarak bu şekilde 7.5 milyon kez ceza uygulanmış, tebligat söz konusu. 10 kat ceza tutarı ise 950 milyon Türk Lirası. YİP modelindeki yollarda ise toplam 800 bin tebligat var. 258 milyon liralık tutardan feragat ediyoruz.
- Toplam tebligat miktarı ise 8 milyon 300 bin. Bu tebligatlardaki cezaların yüzde 60'ından vazgeçeceğiz. Ciddi sayıdaki insanımızın mağduriyetini gidermiş olacağız.
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