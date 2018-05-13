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    Muharrem İnce

    İnce, Anneler Günü'nde Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etti

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Anneler Günü' dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

    İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Karşıyaka Belediyesi'nin 'Anneler Günü' nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Anıtkabir'i ziyaret eden İnce, Atatürk'e söz verdi
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    İnce ve beraberindekiler, Zübeyde Hanım'ın mezarına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

    Anneler Günü'nde annesini telefonla aradığını belirten İnce, şunları söyledi:

    "Ne diyordu Neşet Ertaş? 'Biz insanız, kadın ise insanoğlu'. Ben de bugün Yalova'da olamadım. Anamın gününü telefonla kutladım. Şimdi kurucumuz, kurtarıcımız, hepimizin anası Zübeyde Anamızın huzuruna gelip, onun gününü kutlamak, Fatiha okumak istedim. İzmirli anaların da gününü kutlarım. Benim için kusura bakmayın, hayatımda hiçbir şeyi yapmacık yapamam, içimden geldiği gibi doğal davranırım. Ben 54 yaşındayım, hiç 'anne' demedim. Ben 'ana' derim. Köyde bize öyle öğrettiler. Ben bunu hiç değiştirmedim, değiştirmeye de çalışmadım, değiştirmeyeceğim de. Ama 'helva' demesini de 'halva' demesini de biliriz. Bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Ben bu süreçte iki gruba çok güveniyorum. Kadınlar ve gençler. Bunu başaracağız. Arkadaşlarım önümüzdeki günlerde büyük bir İzmir mitingi düzenleyeceğiz, orada görüşmek üzere."

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    Etiketler:
    Anneler Günü, Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal Atatürk, Selvi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Karşıyaka, İzmir
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