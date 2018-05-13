CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allahın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım." dedi.
İnce, Manisa'da Kırkağaç Tarihi Çam Festivali'nde yaptığı konuşmada, projesinin 'huzur' olduğunu belirterek, miting için Edirne'den Hakkari'ye gittiğini, Türk bayraklarıyla miting yaptığını ifade etti.
"81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm" diyen Muharrem İnce, sözlerini şöyle devam etti: "Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul'da benim projem huzur, huzur. Huzur gelecek bu memlekete. 3B, bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek, üç bölüşeceğiz. Edirne'den Hakkari'ye gittim. Hakkari'de İzmir marşıyla Türk bayraklarıyla miting yaptım. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım. Hepsine gittim, başarılar diledim."
'EKONOMİ ALARM VERİYOR'
Konuşmasında 'Ekonominin alarm verdiğini' vurgulayan İnce, gelişmiş ülkelerde enflasyonun yüzde 3, Türkiye'de ise yüzde 11 olduğunu aktardı.
Muharrem İnce, milletin evlatları için çalışacağını, onlara bir öğretmen olarak hizmet edeceğini vurgulayarak, "Bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Sizin çocuklarınız okullarda iyi eğitim alacak, CHPlilerin çocukları ayrı okullara gitmiyor, bu devletin okullarında çocuklarımız beraber okuyor. Eğitimi düzelttiğimizde AK Parti'lilerin çocukları da iyi okullarda okuyacak. Kavga etmek istemiyorum, proje anlatmak istiyorum, geleceği anlatmak istiyorum. Çocuklarınızı iyi eğitmek istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza doldurun istiyorum. Ne yapacağımı anlatacağım meydanlarda" diye konuştu.
Fransa'daki İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili yayımlanan bildiri hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnce, "Sen Türkiye'ye yapılacak bir saldırıya 81 milyon olarak cevap vermek istiyorsan, önce cumhurbaşkanı olarak birleştirici olacaksın. Ben hepinizi kucaklıyorum" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)