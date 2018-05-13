CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allahın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

İnce, Manisa'da Kırkağaç Tarihi Çam Festivali'nde yaptığı konuşmada, projesinin 'huzur' olduğunu belirterek, miting için Edirne'den Hakkari'ye gittiğini, Türk bayraklarıyla miting yaptığını ifade etti.

"81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm" diyen Muharrem İnce, sözlerini şöyle devam etti: "Bak, altı ok yok burada Türk bayrağı var çünkü Allah'ın izni milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP'lilerin değil, AK Parti'li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul'da benim projem huzur, huzur. Huzur gelecek bu memlekete. 3B, bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek, üç bölüşeceğiz. Edirne'den Hakkari'ye gittim. Hakkari'de İzmir marşıyla Türk bayraklarıyla miting yaptım. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım. Hepsine gittim, başarılar diledim."

'EKONOMİ ALARM VERİYOR'

Konuşmasında 'Ekonominin alarm verdiğini' vurgulayan İnce, gelişmiş ülkelerde enflasyonun yüzde 3, Türkiye'de ise yüzde 11 olduğunu aktardı.

'BAĞIRAN ÇAĞIRAN BİR CUMHURBAŞKANI OLMAYACAĞIM'

Muharrem İnce, milletin evlatları için çalışacağını, onlara bir öğretmen olarak hizmet edeceğini vurgulayarak, "Bağıran çağıran bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Sizin çocuklarınız okullarda iyi eğitim alacak, CHPlilerin çocukları ayrı okullara gitmiyor, bu devletin okullarında çocuklarımız beraber okuyor. Eğitimi düzelttiğimizde AK Parti'lilerin çocukları da iyi okullarda okuyacak. Kavga etmek istemiyorum, proje anlatmak istiyorum, geleceği anlatmak istiyorum. Çocuklarınızı iyi eğitmek istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza doldurun istiyorum. Ne yapacağımı anlatacağım meydanlarda" diye konuştu.

Fransa'daki İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili yayımlanan bildiri hakkında da değerlendirmelerde bulunan İnce, "Sen Türkiye'ye yapılacak bir saldırıya 81 milyon olarak cevap vermek istiyorsan, önce cumhurbaşkanı olarak birleştirici olacaksın. Ben hepinizi kucaklıyorum" dedi.