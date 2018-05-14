Yeni Şafak yazarı: İlk ciddi anket sonuçlarına göre AK Parti'nin Meclis'teki gücü HDP'ye bağlı

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını okurlarıyla paylaşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin TBMM'deki gücünün HDP'ye bağlı olduğunu belirtti. Acet, araştırmanın bugüne dek yapılan en 'ciddi' anket olduğunu savundu.

© AFP 2018 / OZAN KOSE MAK Danışmanlık: Birinci turda HDP'nin performansı belirleyici olacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin eline geçen bir anketin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. Şirketin adını sahibinin isteği üzerine açıklamayacağını belirten Acet, söz konusu araştırmanın bugüne dek yapılanların en 'ciddisi' olduğunu ifade etti.

Acet, "Cumhurbaşkanı adayları açıklandıktan sonra yapılan, benim ilk ciddi anket diye nitelediğim bu araştırmaya göre, Cumhur ittifakının ortak adayı Tayyip Erdoğan yüzde 55 oy oranıyla seçimleri ilk turda kazanıyor" dedi.

Acet, "İlk ciddi anketten hangi sonuçlar çıktı?" başlığıyla yayımlanan yazısında, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) gücünün HDP'ye bağlı olduğunu belirtti.

'YANITI ANCAK SEÇİM GECESİ ÖĞRENEBİLECEĞİZ'

İttifakların AK Parti ve CHP'ye yarayacağı, iki partinin güçlü oldukları bölgelerde daha fazla milletvekili çıkarmak için ittifak paydaşlarına oranla daha avantajlı olduklarını savunan Acet, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi biraz da HDP'nin barajı aşıp aşamayacağına bağlı. Sözünü ettiğim araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 9.5 olarak çıktı. Bu rakam üzerinden bu parti barajı aşıyor ya da aşamıyor demek mümkün değil. Muhtemeldir ki, bundan sonraki anketlerde de HDP yüzde 9-11 aralığında bulunacağı için, barajı aşıp aşamayacağının yanıtını ancak seçim gecesi öğrenebileceğiz."