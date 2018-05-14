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    TBMM Genel Kurulu

    Yeni Şafak yazarı: İlk ciddi anket sonuçlarına göre AK Parti'nin Meclis'teki gücü HDP'ye bağlı

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (326)
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    24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını okurlarıyla paylaşan Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AK Parti'nin TBMM'deki gücünün HDP'ye bağlı olduğunu belirtti. Acet, araştırmanın bugüne dek yapılan en 'ciddi' anket olduğunu savundu.

    HDP bayrağı
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    MAK Danışmanlık: Birinci turda HDP'nin performansı belirleyici olacak
    Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin eline geçen bir anketin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı. Şirketin adını sahibinin isteği üzerine açıklamayacağını belirten Acet, söz konusu araştırmanın bugüne dek yapılanların en 'ciddisi' olduğunu ifade etti.

    Acet, "Cumhurbaşkanı adayları açıklandıktan sonra yapılan, benim ilk ciddi anket diye nitelediğim bu araştırmaya göre, Cumhur ittifakının ortak adayı Tayyip Erdoğan yüzde 55 oy oranıyla seçimleri ilk turda kazanıyor" dedi.

    Acet, "İlk ciddi anketten hangi sonuçlar çıktı?" başlığıyla yayımlanan yazısında, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) gücünün HDP'ye bağlı olduğunu belirtti.

    'YANITI ANCAK SEÇİM GECESİ ÖĞRENEBİLECEĞİZ'

    seçim, oy
    © AA / Mustafa Güngör
    AKAM anketi: İYİ Parti ve HDP barajı aşıyor, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybediyor
    İttifakların AK Parti ve CHP'ye yarayacağı, iki partinin güçlü oldukları bölgelerde daha fazla milletvekili çıkarmak için ittifak paydaşlarına oranla daha avantajlı olduklarını savunan Acet, şu ifadeleri kullandı:

    "AK Parti'nin Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi biraz da HDP'nin barajı aşıp aşamayacağına bağlı. Sözünü ettiğim araştırmada HDP'nin oy oranı yüzde 9.5 olarak çıktı. Bu rakam üzerinden bu parti barajı aşıyor ya da aşamıyor demek mümkün değil. Muhtemeldir ki, bundan sonraki anketlerde de HDP yüzde 9-11 aralığında bulunacağı için, barajı aşıp aşamayacağının yanıtını ancak seçim gecesi öğrenebileceğiz."

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (326)

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    Etiketler:
    Yeni Şafak, HDP, CHP, AK Parti, Mehmet Acet, Türkiye
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