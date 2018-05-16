İnce’den Barış Atay açıklaması: Demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tiyatrocu Barış Atay’ın tweetlerinden dolayı gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İnce, “Sadece fikir beyan ettiği için insanların gözaltına alınmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

Mitinglerine bir gün ara veren Muharrem İnce, İstanbul’da www.cumhuriyet.com.tr’nin sorularını yanıtladı. Kendisinin ülkeyi yönetme iddiası olduğu için “Devri sabık yaratmayacağım” dediğini anımsatan İnce şöyle devam etti:

'HERKES ÖZGÜRCE GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİREBİLMELİ'

Öncelikle Barış Atay’ın gözaltına alınması yanlış onu söyleyeyim. Bu ülkede herkes özgürce görüşlerini dile getirebilmeli. İnsanların tweet attılar diye atar topar gözaltına alınmaları, demokrasi iddiasındaki bir ülkeye yakışmıyor.



'ATAY GİBİ DÜŞÜNMÜYORUM'