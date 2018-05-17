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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

    Soylu: Bu huzuru elimizden almak isteyenlere müsaade etmeyin

    Evrim Aydın
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Esnafın, annenin, çocukların, öğretmenlerin, doktorların huzursuzlukları vardı. Şimdi adım adım dolaşıyoruz coğrafyayı. Batıda ne varsa doğuda da o var. Bu huzuru elimizden almak isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.

    İstanbul Taksim meydanı
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
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    AK Parti seçim bürosunun açılışını yapmak ve çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Soylu, AK Parti Van İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Soylu, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının dünyaya, insanlığa, herkese huzur, güzellik ve kardeşlik nasip etmesini diledi.

    Teröre, anarşiye teslim olan, uluslararası toplumun kur ve faiz operasyonları ile istediği gibi teslim aldığı bir Türkiye tablosunun olduğunu hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Terörden çıktık ekonomik krize girdik. Hep beraber bunları yaşadık. Bu makus talihi ne zaman yeneceğiz diye düşündük. Zannettik ki hep böyle olacağız. Bugün buradayız. Yurt dışında atım adarken titrek adımlarla giden bir Türkiye değil. Son bir ayda üç uluslararası toplantıya dünyanın birçok yerinde katıldım. Bu ülkenin bakanı olarak sesim titreyerek konuşmadım. Onlara şunu söyledim, 'Biz sizin göç tamponunuz değiliz, terör tamponunuz değiliz, uyuşturucu tamponunuz değiliz, ülkede üzerimize düşen görevi layıkıyla yapıyoruz.' Beni konuşturan demokrasiye sahipliğiniz, bizi ezmeye çalışanlara karşı ortaya koyduğunuz iradedir."

    'DÜNYANIN LİDERLERİNİ ÇAĞIRARAK ONLARLA AÇILIŞLARINI YAPACAKSINIZ'

    Türkiye'nin etrafında İran, Irak, Suriye, Yemen gibi her tarafında ayrı bir yapının bulunduğunu kaydeden Soylu, "Kiminde terörün, kiminde insanların kendi yuvalarında duramadıkları ülkelerin tam merkezinde olan ülkelerde demokrasiyi ayakta tutmak zordur. Bir taraftan ülkenizi büyüteceksiniz, insanların hayat standartlarını yükselteceksiniz, yarına güçlü adımlar atacaksınız, bir taraftan da bölgeyi ele geçirmek isteyenlerle kıyasıya mücadele edeceksiniz. Bir taraftan havalimanı yapacaksınız, bir taraftan bölünmüş yollar yapacaksınız, yüz yıl önce bize yaptırmadıkları projelere bütün dünyanın hayranlıkla takip ettiği dev projelerin her birinin temelini atacaksınız, dünyanın liderlerini çağırarak onlarla açılışlarını yapacaksınız" dedi.

    'ÜLKENİN HER YERİNDE ESNAF CIVIL CIVIL'

    Dolar
    © Sputnik / Iliya Pitalev
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    Soylu, şimdi ülkenin önünde büyük bir imtihanın olduğunu, bunun sadece parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmek olmadığını, aynı zamanda makus talihlerini yenme sınavı olduğunu, en güçlü anlarında bu sınava çıktıklarını belirtti. 'Terörü ülkede köşeye sıkıştırdıklarını', Van'da otellerin dolduğunu, Mardin'de milletin 1+1 dairelerini kiralayan turizm firmalarının olduğunu, ülkenin her tarafında esnafın cıvıl cıvıl olduğu bir ortamda bu mücadeleye çıktıklarını bildiren Bakan Soylu, milletin helaline, hakkaniyetine dokunmaya çalışanlara karşı büyük mücadeleyi hep birlikte ortaya koyduklarını söyledi.

    'BATIDA NE VARSA DOĞUDA DA O VAR'

    Bombaların patlatıldığı, esnafların zor durumda olduğu günleri de hatırladığını ancak bunları hep birlikte atlattıklarını, üzerlerinde oynanan oyunları hep birlikte bertaraf ettiklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "Esnafın, annenin, çocukların, öğretmenlerin, doktorların huzursuzlukları vardı. Şimdi adım adım dolaşıyoruz coğrafyayı. Batıda ne varsa doğuda da o var. Bu huzuru elimizden almak isteyenlere müsaade etmeyin. Van'da doğuda bölgede bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bizi yine çukura çekmeye çalışanlara, çocuklarımızın mühendis değil dağa giderek eline silah tutuşturanlara inat onların eline bilgisayarı, robotu tutuşturabilecek bir Türkiye'nin peşinden hep beraber gidiniz. Asil millete zenginlik, özgürlük, hürriyet, kardeşlik yakışır."

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    Etiketler:
    Süleyman Soylu, Van, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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