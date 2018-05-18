'Cumhurbaşkanına hakaret' ile suçlanan Levent Gültekin ifade verdi

© Fotoğraf : DHA Levent Gültekin adaylıktan çekildi: Beş güne sıkıştırarak imkansızlaştırdılar

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Gültekin, hakkında soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na geçti.

Burada verdiği ifadesinde, gazeteci olarak siyaseti ve siyasetçileri denetleme adına kamusal bir görev ifa ettiğini belirten Gültekin, "Bazen insan kızdığı zaman çocuğuna bile sert ifadelerle uyarıda bulunabilir. Ben de burada biraz sert üslup kullanmış olabilirim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayeti üzerine, gazeteci Ruşen Çakır'ın sunuculuğunu yaptığı Medyascope.tv'de yayınlanan programa katılan Gültekin'in, kullandığı ifadelerle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.